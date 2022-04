10 municipios no tendrán casillas para votar en la Revocación de Mandato

Por: CLAUDIA BELMONTES •

Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Zacatecas, informó que, son 10 los municipios en los que no se instalarán casillas para votar el 10 de abril en el ejercicio de Revocación de Mandato.

Explicó que por falta de presupuesto sólo se colocará el 30 por ciento de las casillas que regularmente se utilizan en los comicios federales, es decir, de las 2 mil 564 casillas que se instalan en el estado, sólo serán 739 en el territorio zacatecano.

Los municipios en los que no se instalarán casilla en su mayoría pertenecen a los distritos 02 y 03, y son: Atolinga, Benito Juárez, El Plateado de Joaquín Amaro, Huanusco, Moyahua, Santa María de la Paz, Susticacán, Tepetongo, El Salvador y Melchor Ocampo, en cambio en caso de querer votar tendrán que acudir a Momax, Teúl de González Ortega, Tabasco, Villanueva, Jalpa, Nochistlán, Juchipila, Mezquital del Oro, Jerez, Valparaíso y Mazapil.

En un proceso ordinario se instala una casilla por cada 750 electores, no obstante, en este proceso se calculó por cada 2 mil votantes, razón por la que algunos municipios no alcanzaron este número de sufragantes por eso no se colocó mesa directiva de casilla, sin embargo, garantizó que no hay violación de derechos, ya que hay casillas y boletas para el millón 199 mil 609 votantes y exhortó a la población a buscar la casilla en la que tendrá que votar a través de la página: www.ubicatucasilla.ine.mx.

A decir del vocal, la organización de la Revocación de Mandato ha sido complicada por el poco presupuesto que se tuvo, ya que sólo se ejercieron mil 600 millones de pesos de los 3 mil 800millones de pesos que se requerían a nivel nacional.

«Iniciamos desde mediados del año pasado en ausencia de una legislación que regulara esta votación y el INE se pronunció y en agosto se emitieron lineamientos para el proceso y al final del 2021 el organismo electoral arrojó su propuesta del presupuesto para darle soporte, sin embargo, no fue suficiente y ni el Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asignaron recursos a estos comicios».

Finalmente aseveró que el reclamo de la ciudadanía de exigir más casillas es genuino y válido, sin embargo, el INE no tiene el poder, ya que los que pueden destinar más recursos son el Congreso de la Unión y la SHCP.