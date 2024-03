Presentan partidos alud de quejas ante el TEPJF

Ciudad de México. En los primeros seis días de campaña, los partidos multiplican sus impugnaciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra sus oponentes. Si bien esto no garantiza que la máxima instancia les dé la razón, son recursos que han incrementado desde hace una semana.

Movimiento Ciudadano (MC) presentó un recurso con el que busca tirar el registro de las dos candidatas a la Presidencia de la República, mientras el PAN va contra las postulaciones de Cuauhtémoc Blanco, Santiago Nieto, Gilberto Herrera (los tres de Morena) y de Jorge Alejandro Salum, de MC.

En tanto, Morena quiere que se quite la candidatura a Silvano Aureoles para diputado, y en el mismo partido guinda hay quienes no están de acuerdo con la postulación plurinominal que ostenta Gerardo Fernández Noroña, al señalar que está afiliado al PT, por lo que no le corresponde tener una nominación en un instituto político al que no pertenece.

Es así que el Tribunal Electoral tendrá en sus manos el rumbo sobre postulaciones a cargos públicos, principalmente federales, al revisar y, en su caso, determinar sanciones por violaciones a la norma comicial, que apenas empiezan y se verán hasta el 29 de mayo.