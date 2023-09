Se han triplicado los casos de Covid en la entidad, advierten

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

SALUD Ante el aumento de casos de Covid-19 en el estado, los cuales se han triplicado en una semana, autoridades de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) llamaron a la población a que apliquen el biológico a los niños de entre 5 y 11 años, pues la vacuna que se tiene la entidad, cuyo lote caduca el 16 de septiembre próximo, es segura y tiene los estándares de calidad para generar inmunidad contra las distintas variantes del virus.

Así lo informaron en conferencia de prensa, luego de la reticencia que han mostrado padres de familia debido a que ha trascendido que los biológicos habían caducado en noviembre pasado. No obstante, explicaron que estudios recientes demuestran que sigue teniendo efectividad contra el virus hasta 18 meses a partir de su fecha de elaboración y en el caso del lote que se aplicará en Zacatecas, con fecha de manufactura de 16 de marzo de 2022, la fecha de expiración se ha extendido hasta el 16 de septiembre, por lo que llamaron a padre de familia a que vacunen a sus hijos e hijas en esta campaña intensiva.

José Luis Saucedo, director del Centro Estatal de Vacunología, explicó que cuando se habla de caducidad en un biológico se refiere a la potencia de éste para generar una respuesta inmune, y en el caso de la Pfizer que se está aplicando a los niños y niñas de 5 a 11 años, si bien tiene una fecha etiquetada de noviembre de 2022, gracias a estudios que se han venido realizando se han obtenido pruebas de potencia de la vacuna en por lo menos 18 meses después de su facturación.

En ese sentido, dado que el lote que se está aplicando en la entidad, con número GA6772 fue elaborada en marzo de 2022, con la extensión de la fecha el biológico está activo hasta el próximo 16 de septiembre y para ello, explicó que se está generando una estrategia que comenzó el pasado 25 de agosto de vacunar a los niños y niñas en las escuelas pues la vacuna es completamente segura, cumple con todos los estándares de calidad y genera inmunidad contra las variantes Delta, Omicrón, VA4 y VA5, por lo que recomendó la aplicación porque no se sabe cuándo habrá una próxima entrega. No obstante, lamentó que de las 32 mil dosis que se tienen, apenas se han aplicado 4 mil 311.

Este llamado se da en un contexto en el que se están multiplicando nuevamente los contagios de Covid-19 en la entidad, pues de acuerdo con la encargada del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Lucía Reyes Veyna, en la última semana los casos positivos se han triplicado y se está dando contagio en menores. En el año, van registrados 3 mil 573 contagios y 79 fallecimientos.

Por tal motivo, la funcionaria recalcó la recomendación de que se vacune a los niños ahora que hay biológicos y un documento oficial de Cofepris que señala que está en buenas condiciones, tiene potencia y seguridad y es efectiva.

Por su parte, el pediatra Aldo Alberto González Campos, responsable del Centro Regional de Capacitación, consideró muy riesgoso aseverar que una vacuna no funciona y más en estos tiempos, porque al hacerlo se está arriesgando la salud de los niños y si el principio básico de la medicina es no dañar, entonces no se estaría ofertando esta vacuna que es segura para ellos.

“Por todos lados han circulado los documentos que prueban legal y jurídicamente que la vacuna es segura, no nos queda más que seguirla aplicando porque es un beneficio bastante importante que le estaríamos negando a nuestros niños. De verdad, no hay mejor beneficio que continuar con las campañas de vacunación, porque no es nada más vacunar a un niño, sino mejorar la salud de su entorno: al vacunar a un niño estamos protegiendo a los adultos, a los niños, a las personas que estén inmunocomprometidas y que pudieran estar en contacto con ese niño”, dijo el pediatra.

Finalmente, la directora de Salud Pública del estado de Zacatecas, Ana María Monreal Ávila, lamentó que la líder de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa), Norma Castorena Berrelleza esté denunciando lo de las vacunas en vez de ser su aliada. “Yo diría que si ella está asumiendo este tipo de posturas es porque ella no ha revisado y analizado, ni tiene los asesores que deberían estarle diciendo que debemos ser aliados. Estamos preocupados”.

Finalmente, la funcionaria señaló que si se logran vacunar “a 5 o 10 niños” no será un logró para las autoridades, pero sí para las familias de esos niños, por ello insistió en que se buscan estrategias para llegar a los padres de familia, aunque reconoció que hay negativa de muchos y también de maestros de algunas escuelas, que no son quienes deben decidir sobre esto.