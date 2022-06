SAMA reforesta camellón de la avenida Vetagrande

Por: CLAUDIA BELMONTES •

En marco del Día Internacional del Medio Ambiente, la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) reforestó al menos 400 metros del camellón de la avenida Vetagrande, en la que se plantaron árboles endémicos como pinos cembroide y greggi, con el objetivo de contrarrestar la emisión de dióxido de carbono.

Alejandro Solís Rodríguez, subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático de la SAMA, mencionó que hace 50 años la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 5 de junio como el Día Internacional del Medio Ambiente, a bien de concientizar sobre la importancia del medio ambiente, explicó que el cuidar y reforestar es importante, ya que mediante estas acciones se ayuda a purificar el aire y disminuir el dióxido carbono en la atmósfera.

Añadió que en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe existe varios pulmones ambientales y uno de los más grandes es el Ecoparque Centenario que cuenta con más 100 hectáreas en la que hay diversas especies de flora y fauna.

«Este año la consigna de la ONU es una sola tierra, en la que se destaca la necesidad de vivir en forma sostenible y en armonía con la naturaleza a través de cambios sustanciales impulsado por políticas públicas que nos guíen a estilos de vida más limpios y ecológicos».

El funcionario agregó que desde la SAMA se realizan varias acciones para la preservación del medio ambiente, además de que se prevé una reforestación masiva para recuperar miles de árboles que se han perdido por el cambio climático y por los incendios forestales, y así resarcir el daño aunque sea un poco.

Forestan Parque Constituyentes

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el ayuntamiento de Guadalupe, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, convocaron a una forestación en el Parque Constituyentes, en la que participaron funcionarios municipales, estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra y familias de este municipio, se informó en un comunicado.

El Parque Constituyentes consta de 180 hectáreas que el gobierno municipal intenta rescatar, desde el límite del arroyo, cerca de las vías del tren hasta la cañada, pensando en que sea un espacio importante que venga a motivar las lluvias y a ofrecer oxígeno a la comunidad guadalupense.

En su mensaje, el alcalde guadalupense, Julio César Chávez Padilla, hizo referencia a que el Parque Arroyo de la Plata no representa ni siquiera la cuarta parte de lo que se espera, llegue a ser el Parque Constituyentes, que no pretende solamente ser un área de juegos para los niños, sino un área de conservación ecológica.

El terreno, explicó, fue muy difícil de conseguir, pero ya es un hecho: las 180 hectáreas ya están escrituradas y son propiedad de las y los guadalupenses, “que en el futuro nadie permita que se venda un metro cuadrado de este espacio destinado a la conservación ambiental del municipio”, invitó.

Fresnos, jacarandas y cipreses, fueron las variedades de árboles que se plantaron en el Parque Constituyentes, actividad que se replicó el sábado 4 de junio en la Universidad Sierra Madre, y también este domingo en la Vialidad Virgen del Patrocinio y el lunes 6 en el Parque El Cerrito en la comunidad La Zacatecana.

Guillermo Dueñas, secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, explicó que esta forestación no es un evento único, sino una actividad cotidiana en el Parque Constituyentes, ya que el presidente se comprometió a hacer de este espacio un pulmón verde para Guadalupe y nosotros actuamos en consecuencia, “ayúdennos a conservarlo, a mantenerlo y a consolidarlo”, pidió.

Por su parte, Carlos Gabriel López Aranda, presidente del Comité de Pueblos Mágicos, externó el compromiso de sumarse a las acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, ya que es uno de los ejes rectores de Pueblos Mágicos, y celebró que desde hace 50 años haya un día exclusivo para cuidar de nuestro entorno natural.

Si los 132 Pueblos Mágicos del país hacemos lo propio vamos a aportar al cuidado del medio ambiente y en particular a que tengamos un pulmón en el municipio, concluyó.