Admiten recuso de FGR para extinción de dominio de residencia de Lozoya

Por: La Jornada

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito admitió a trámite un juicio de amparo que promovió la Fiscalía General de la República (FGR), para que la residencia del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, que se localiza en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, forme parte de los bienes del Estado.

La juez Lilia Osorno Arroyo, notificó al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) sobre la promoción del juicio de extinción de dominio, para que el inmueble, el cual está relacionado con el caso de Agronitrogenados, quede bajo su resguardo.

La impartidora de justicia pidió al Director del Instituto Federal de Defensoría Pública proponer a un asesor en caso de así requerirlo, para que al ex funcionario se le brinde la asesoría jurídica y no producirle un estado de indefensión, ya que Lozoya Austin se encuentra privado de la libertad en el Reclusorio Norte desde noviembre pasado. El ex director de Pemex tiene de plazo hasta el 9 de febrero para responder la demanda.

En mayo de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), dependiente de la FGR, catearon y aseguraron la propiedad como parte de la investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019 que realizó la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

La residencia que forma parte de la investigación por el delito de lavado de dinero, la adquirió Emilio Lozoya, con el soborno entregado por el empresario Alonso Ancira Elizondo, tras la compra venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados a la petrolera mexicana en 2015.