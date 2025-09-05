20.4 C
Sociedad y Justicia

Emite SSPC recomendaciones para evitar fraudes relacionados con videos hechos con inteligencia artificial.

By Educación Dual
Foto Afp

Por: La Jornada Zacatecas •

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emite recomendaciones para evitar que la ciudadanía sea víctima de ciberdelitos mediante videos hechos con Inteligencia Artificial (IA) y suplantación de funcionarios públicos.

Se ha identificado que ciberdelincuentes utilizan tecnologías de IA para elaborar videos y suplantar la imagen y voz de funcionarios públicos, además simulan mensajes oficiales en los que invitan a la ciudadanía a invertir en supuestas oportunidades financieras.

Estas ofertas son falsas y carecen de respaldo institucional, ya que son esquemas fraudulentos diseñados para engañar a la población. El objetivo de estos engaños es obtener beneficios económicos ilícitos mediante la manipulación de información y la suplantación de identidad.

Es por ello que la SSPC realiza las siguientes recomendaciones:

• Consultar fuentes oficiales, como sitios web de las dependencias correspondientes y los comunicados emitidos por autoridades.

• Revisar la ortografía correcta, así como el dominio de las páginas consultadas.

• Verificar la autenticidad del remitente y utilizar únicamente canales oficiales para cualquier trámite o intercambio de información sensible.

• Estar informado sobre las estafas más comunes y los métodos de fraude en el ámbito financiero y digital.

• Difundir alertas y recomendaciones con adultos mayores y personas con menor experiencia digital, ya que podrían ser más vulnerables a engaños y manipulaciones, especialmente en el contexto de fraudes en línea.

• Ajustar las configuraciones de privacidad en redes sociales y restringir el acceso de personas desconocidas a información personal y publicaciones.

• Reportar este tipo de contenido en redes sociales, de esta manera las plataformas identifican y eliminan material falso o malicioso, con lo que se protege a otros usuarios.

Para mayor orientación, se puede consultar la Ciberguía en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

La SSPC fortalece su compromiso de trabajar por el bienestar de los ciudadanos y promover la seguridad en el ciberespacio.

