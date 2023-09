El ultraderechista Gilberto Lozano se lanza en contra la alianza del PRIAN Y PRD; fue un fracaso el evento de Xóchilt Gálvez y su proceso de designación

Por: La Jornada Zacatecas •

El ex líder nacional del movimiento FRENA, Gilberto Lozano, se lanzó contra la alianza conformada por los partidos de la Revolución Institucional, Acción Nacional y el de la Revolución Democrática al afirmar que estos partidos dejaron a millones de mexicanos con “la pluma en la mano” cuando no se pusieron las urnas de votaciones que inicialmente habrían prometido los integrantes del llamado Frente Amplio por México. Para el ex líder de la agrupación de ultra derecha, el proceso de elección de Xóchitl Gálvez fue una simulación donde hicieron declinar a todos los aspirantes, la señal fue claro “es Xóchitl y hacia allá va la cargada” dijo en un video subido a las redes sociales y agrego con la panista Gálvez es una garantía para el triunfo de Morena porque “es la rival mas débil, es corrupta y tiene una cola que le pisen muy larga”.

Para Gilberto Lozano, el fenómeno de la senadora Gálvez es totalmente mediático, no tiene base alguna, ni la gente se vea representada y para muestra solo pudo reunir 2 mil 500 personas en el Ángel de Independencia, en Monterrey no sumaron 200 y en Guadalajara lo mismo. El líder de extrema derecha, califico a la abanderada del FAM como una mujer pro aborto, pro ideología de genero al igual que Luis Donaldo Colosio quien ya se bajo de la contienda presidencial el pasado lunes 4 de septiembre del presente año.

Po último, el originario de Nuevo León, menciono que los partidos políticos miembros de Frente se burlaron de los mexicanos, el día que debieron estar las urnas hicieron un evento desairado en el que no llenaron ni la mitad del Ángel de Independencia y llamo a seguir buscando una opción distinta a las que ofrece Morena y los partidos tradicionales.