Protesta madre por omisión de autoridades en la ejecución de orden de aprehensión en contra de captor de su hija

“¡Hagan algo! Yo quiero mi niña de regreso. Yo tengo la guardia y custodia, no he hecho nada malo”, dijo con desesperación este domingo a medios de comunicación, Viridiana Loera, joven madre que desde hace dos años no ve a su hija Alexia ya que su ex esposo la sustrajo de su domicilio el 5 de junio de 2020, y a pesar de que hay una orden de aprehensión en su contra y una orden de cateo, las autoridades estatales no la han ejecutado.

Viridiana Loera Lumbrera hizo la denuncia en una conferencia de prensa a las afueras de la Secretaría General de Gobierno del estado, acompañada de la activista Emilia Pesci, quien explicó en un primer momento a medios de comunicación la situación de la hoy víctima de violencia vicaria, pues su ex esposo, de nombre Sergio Villarreal hijo de un ex edil de Monte Escobedo y funcionario público en la Secretaría del Campo, ha utilizado a su hija de 8 años para dañar a la madre.

Pesci refirió que las autoridades tienen conocimiento del paradero de la niña, sin embargo, no se ha podido recuperar a la menor aunque la madre tiene la custodia, lo que le valió que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) emitiera una orden de aprehensión hace dos años, pero no ha valido de nada porque no ha querido acudir la autoridad al municipio de Monte Escobedo donde está el padre y la niña.

Viridiana Loera narró a medios de comunicación que desde que su hija fue sustraída acudió al DIF y de ahí la enviaron a la Fiscalía donde no le quisieron tomar la denuncia porque el imputado es su papá, alegándole que no procedía, por lo que acudió posteriormente al Centro de Justicia de las Mujeres y desde esa instancia comenzó el proceso, pero le han comunicado que ya no existe alguna orden de aprehensión.

La víctima argumenta que quizá esto se deba a un hecho de corrupción, porque su ex suegro fue presidente de Monte Escobedo y trabaja en Secampo y lo protegen, por eso, señaló, el caso no avanza, porque además al estar en Monte Escobedo, la Policía Estatal se negó a ir hasta allá porque alegaron que no es su territorio, pero también por la inseguridad que priva en la zona, porque tendrían que movilizar un convoy de hasta ocho camionetas, según cuenta que le dijo el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo López Bazán.

“Mi error fue rehacer mi vida”, señala la madre afectada, porque señaló que todo comenzó cuando ella se volvió a casar y el ex esposo acudió a su casa a hacerle “un alboroto” en marzo de 2020, para no volver hasta el próximo mes de junio cuando argumentando que le tocaba a la niña pasar el fin de semana con él como estaba convenido, ya no la regresó hasta la fecha, bloqueándola incluso de todo contacto.

“No he tenido comunicación con ella, yo no sé si vive o muere. Tengo dos años que no la veo”, por ello reiteró la exigencia a las autoridades de seguridad para que hagan su trabajo, para que su hija de 8 años regrese con ella.

Momentos después de la conferencia, la puerta de Palacio de Gobierno se abrió para dar paso al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien se estaba despidiendo del gobernador y el aparato de seguridad, y agradeciéndole a los elementos policiacos, con quienes se tomó una fotografía, su esfuerzo por luchar por la seguridad del estado, por lo que la madre afectada acudió a la presencia de éste y el gobernador, así como el Fiscal y los titulares de Seguridad en el estado y el municipio, para externarles su problema, pero se le impidió el paso y fue atendida por uno de los secretarios particulares del mandatario.