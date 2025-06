Catorce frases de sabiduría presidencial

Por: La Gualdra •

La Gualdra 671 / Aniversario Gualdreño 14

Por Gustavo Vázquez-Lozano

¿Quién dijo que nuestros presidentes no pueden ser también grandes filósofos, humoristas, gurús? He aquí catorce gotas de sabiduría presidencial. Algunas están bien documentadas, otras se hallan firmemente asentadas en la tradición oral, otras más son atribuidas; si no son ciertas, ¡qué bien reflejan al personaje! Con catorce gualdras podría levantarse un templo del saber. O de tragedia.

“No soy la señora de la casa”, Enrique Peña Nieto al diario El País, cuando le preguntaron si sabía el precio de la tortilla.

“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, atribuida a Porfirio Díaz.

“Ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario”, Luis Echeverría cuando le preguntaron si las cosechas se verían afectadas por cierto huracán.

«Antes estábamos a un paso del precipicio… ahora hemos dado un paso al frente», atribuida a Luis Echeverría, aunque también a otros líderes mundiales.

“Bueno, ¿me quieren para que los gobierne o para semental?”, Adolfo Ruiz Cortines, uno de los presidentes más viejos, cuando le dijeron que la gente hacía chistes sobre su edad.

«La política debe hacerse con muchos sesos. Pero si a los sesos les ponemos huevos, son más sabrosos», Adolfo López Mateos.

«Los libros son el alimento del alma. Por eso con ellos se pueden producir indigestiones morales”, Maximiliano de Habsburgo.

«Si hubiera parque, usted no estaría aquí», Pedro María Anaya, cuando fue capturado en la batalla de Churubusco, y el general Twiggs le ordenó que entregara las municiones.

«Debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud. Es necesario que entremos al periodo revolucionario psicológico», Plutarco Elías Calles.

«No es la ambición lo que me conduce a una silla en la que las amarguras tanto abundan. Es un acto de resignación”, Mariano Paredes, al asumir la presidencia.

«A lo mejor a nosotros nos ha tocado la responsabilidad histórica de desencadenar la Tercera Guerra Mundial», José López Portillo a su sucesor, Miguel de la Madrid, cuando le avisó que pensaba nacionalizar la banca.

«¡Qué calles tiene México! Esa es la causa de mis dolores», Pascual Ortiz Rubio, a bordo del vehículo presidencial, en camino al hospital tras sufrir un atentado.

“No traigo cash», Ernesto Zedillo, durante una gira, a una vendedora indígena que le ofreció una servilleta.

«¡Debe saber horrible!», Gustavo Díaz Ordaz en Puebla, haciendo burla de su fealdad, al leer «Tehuacán con Díaz Ordaz». De acuerdo con algunos cronistas, dijo: “¿A qué sabrá esa chingadera?”.

