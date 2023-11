Salinas Pliego está enojado porque no se le perdonan impuestos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó ayer que Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca, está enojado porque no le condonó el pago de 25 mil millones de pesos que adeuda en impuestos y que por ello utiliza a su televisora para difundir una campaña hablando de la incapacidad del gobierno para atender a la población damnificada por el huracán Otis en Guerrero.

Al hacer un llamado en su conferencia matutina para que los tribunales resuelvan pronto el diferendo que hay entre las autoridades fiscales y Salinas Pliego, consideró que esto ha generado malestar en Ricardo. Lo entiendo. No voy a ponerme a pelear con él, que es cosa de comprender cuál es mi situación: no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice , expresó, y señaló que si el empresario sabe algo de que he robado, que lo dé a conocer y lo pruebe .

A la televisora no es que les preocupe, lo digo sinceramente, la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino que tienen problemas con nosotros y ni siquiera es (Javier) Alatorre, es Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros , señaló el mandatario.