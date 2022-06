De sucederme algo, hago responsable a la minera Tayahua y a Slim: Roberto de la Rosa

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que el Juzgado de Control de Concepción del Oro suspendiera en febrero pasado el proceso penal que enfrentaba el activista Roberto de la Rosa Dávila, originario de Salaverna, Mazapil y principal opositor de la minera Frisco Tayahua, el campesino aseguró que no se puede confiar porque la mina es “poderosísima” y corrompe hasta al Presidente de la República y busca cómo eliminarlos, por lo que de sucederle algo, dijo, hace responsable a la minera y al magnate mexicano, Carlos Slim.

- Publicidad -

De la Rosa Dávila aseguró que ya no se puede arriesgar a ir a su casa en Salaverna, primero porque está cerrado el paso, pero también porque la vigilancia de la mina les puede “poner el dedo” aunque no esté haciendo nada malo. “Si ellos se sienten víctimas, cómo me he de sentir yo, que mi pueblo está convertido en escombros, mi casa está toda agrietada y hemos vivido el acoso interminable de las detonaciones en el subsuelo”, dice.

Además del traumatismo que esto le ha generado, asegura que hay otras tantas secuelas como el insomnio y el desgaste por andar “de un lado para otro”, y eso jamás lo han tomado en cuenta, dice, en cambio la defensa que él ha hecho de su casa, su territorio, sí la han calificado como amenazas. “Son en defensa propia porque ellos son los invasores. Nosotros estábamos en nuestra comunidad tranquilos. Irrumpieron en nuestra tranquilidad, en nuestra paz y en nuestra armonía y unidad”.

Fue el pasado 28 de febrero cuando se suspendió el proceso que él y su hijo llevaban, no obstante, les impusieron un lapso de seis meses en los que no pueden acercarse a la mina ni a los trabajadores, por lo que sería hasta septiembre la espera para ver cómo continúa y en qué calidad se encuentra su lucha.

“No nos podemos confiar porque desgraciadamente ustedes saben que la minera es poderosísima; corrompen al delegado municipal, a un comisariado, un cabildo, a un diputado, senadores, al Presidente de la República, a la Procuraduría Agraria, es un dragón. Está muy difícil, tiene muchas cabezas pensando cómo los chingamos”.

Y como no han podido, dijo, vieron la manera de acabar con su vida pública y encerrarlo con el proceso citado, pero gracias a los abogados y a la prensa, dice, no los han eliminado. “Pero está canijo, está pesado. De pasarnos algo, hacemos responsable a la minera y a Carlos Slim de lo que nos suceda”, concluyó.