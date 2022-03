“Mis héroes musicales más admirados hicieron su primer álbum a los 25. Quiero encontrar (al menos) la manera de unir mis sencillos”: Andrés Margar

Por: ARACELI RODARTE SOLÓRZANO •

Desde que la pandemia de Covid-19 llegó a Zacatecas, el joven músico Andrés Margar, oriundo de Nueva York, Estados Unidos, y radicado en esta entidad, ha compuesto, grabado y publicado varios temas, los cuales, en orden cronológico, son Thinking about my love, Time traveler, SENECA y Learning lines, todos ellos de distintos estilos musicales entre sí, pero con matices de folk rock, género que, desde el inicio, ha caracterizado la carrera de este artista.

Es dicha versatilidad la que dirige los pasos de Andrés. Thinking about my love, lanzada con video el 23 de noviembre de 2020, posee un estilo rapero, con un tono sensual; Time traveler, publicada con video el 18 de marzo de 2021, es de estilo sicodélico.

En el caso de SENECA, lanzada con video el 16 de junio de 2021, se expone un estilo relajante, apacible, que le recuerda al escucha que todo estará bien. En tanto, Learning lines, lanzada el 1 de diciembre de 2021, luego de los primeros 2 minutos y 10 segundos, convoca a una especie de catarsis.

Al respecto del trabajo creativo que ha desarrollado, concretamente, desde hace casi dos años, Andrés Margar otorgó una entrevista exclusiva en la que enfatizó su deseo de realizar un álbum completo.

“Mis héroes musicales más admirados hicieron su primer álbum a los 25”, específicamente Kevin Parker, de Tame Impala, y Thom Yorke, de Radiohead. A punto de cumplir 25 años, Andrés mencionó, “ya quiero tener un álbum, pero no es inteligente hacerlo sólo por capricho, de modo que lo que quiero hacer es encontrar la manera de poder unir los sencillos entre sí, dependiendo de los sonidos, y también poder establecer un concepto que los conecte y hacerlo también visual, con videos, y a modo de serie, es decir, segmentado”.

En este tenor, Andrés se enfoca en continuar experimentando y no “casarse” con un solo género, aunque sí definir su estilo. Lo importante para él es hacer música y no caer en las llamadas muletillas compositivas. De allí su versatilidad.

En cuanto a cada una de sus cuatro composiciones citadas, Andrés relató cómo fue el proceso, en especial de las dos últimas.

En abril de 2021, Andrés Margar trabajó con la productora Astronauta Contents, de Yain Rodríguez, el video del sencillo SENECA. Para la letra de éste, se inspiró tras ver un video acerca del estoicismo y de cómo el filósofo romano Séneca calmaba la ansiedad, teniendo en cuenta que ésta significa el “preocuparte por algo que no sabes si pasará, y se conecta directamente con nuestros miedos. Lo que planteaba Séneca es que llevaras esos miedos al extremo en tu pensamiento”, es decir, visualizar el peor escenario, y, una vez hecho eso, saber que no queda de otra más que echarle ganas.

De esto, precisamente, trata dicha canción, la cual, en este sentido, mediante una letra sencilla, es una especie de mantra, que básicamente expresa que, “aunque se cumplan tus peores miedos, todo estará bien, tendrás que echarle ganas y encontrarás la manera de salir de allí”. Sin embargo, antes de ver ese video, Andrés ya pensaba sobre esto, sobre las inseguridades y los miedos. La intención con SENECA es “ayudar a las personas que padecen una ansiedad más densa”, invitarlas “a reflexionar respecto a los miedos propios”.

Tanto SENECA, cuyo bajista es Andrés Zarazúa y el resto son sonidos orgánicos realizados por Andrés, como Thinking about my love -en la que participa su amigo Dj y productor Noisebro, quien, en palabras de Andrés, le ayudó a perfeccionar el beat– son canciones, además de otras, que nacieron en la primera etapa de la pandemia.

Luego, a finales del año pasado, Andrés lanzó su canción Learning lines, que, al igual que SENECA, posee una línea espiritual, en palabras de su autor.

Tanto SENECA como Learning lines tienen un estilo más folk; más aún, SENECA tiene “un trip muy sicodélico”; al respecto, Andrés abundó que busca integrar más la sicodelia a su música. Estas canciones son “folk rock sicodélico”, mientras que la siguiente que dará a conocer será más balada. La idea de Andrés en esta fase, como ya se refirió, ha sido lanzar canciones segmentadas por géneros.

Acerca de Learning lines, su composición comenzó el 24 de diciembre de 2018, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, cuando Andrés estaba en un estado de ánimo feliz y agradecido por estar con su familia. Inició con la guitarra, y dos meses después, empezó con los primeros versos. Sin embargo, la canción estuvo estancada durante seis meses, para, al fin, terminarla.

Learning lines es una de las tres canciones que Andrés grabó en Lucerna Records -estudio ubicado en Ciudad de México que ha masterizado las últimas cuatro composiciones de este músico-, en las que contó con la participación de Sergio Gaeta, en batería; Ricardo Mata, en bajo, y Emerson Dueñez, en guitarra.

La primera de las composiciones que grabó en Lucerna Records fue Time traveler, mientras que, de la tercera, titulada Funk me right, espera que salga este año. Las tres fueron grabadas en febrero de 2020, pero cuando empezó la pandemia en México, Andrés tuvo que continuar en su estudio, Two-Track Records, donde también realizó la mezcla.

En cuanto a lo que busca transmitir, Andrés precisó, “yo quería que toda la canción (Learning lines) tuviera la sensación de esperanza”. Para ello, dijo haberse inspirado en Fix you, de la banda británica Coldplay, pues al final hay una explosión auditiva. Quiso que la letra tuviera el mismo concepto que dicha canción, es decir, “qué necesitaría yo escuchar en un momento difícil”; asimismo, “mi canción tiene una sección donde doy cuenta de que no tengo problemas en seguir explorando la vida, además de todo tipo de experiencias y situaciones, porque, al final de cuentas, de lo que trata la vida es de autodescubrirse a través de las experiencias”.

Asimismo, teniendo como banda favorita a Tame Impala, que tiene varios arpegiadores, buscó homenajearlo en Learning lines y logró hacer el trabajo con sintetizador.

Lanzada el 1 de diciembre en todas las plataformas digitales, Learning lines “es una canción que hice para mí, pero no de una manera egoísta de no compartir, sino que siento que es un abrazo musical estoico para cuando lo necesite”. Comúnmente, “procuro que, si algo no sale bien, no me aflija tanto o intentar sacar algún tipo de ganancia, como un aprendizaje”.

De Learning lines, Andrés planea realizar un lyric video. Actualmente, se produce solo. “En este último año, he aprendido que la preproducción de cualquier tipo de proyecto es la etapa más importante para que éste se desarrolle”.

Respecto a Time traveler, su video, cuyo lanzamiento se realizó el día que Andrés cumplió 24 años, fue grabado en el municipio de Monte Escobedo por Homeless Pictures, y, como ya se refirió, posee un estilo sicodélico; en éste, “de alguna manera, relato mi primera experiencia sicodélica”. A la vez, Homeless Pictures filmó un detrás de cámaras de dicho video.

Producción independiente y musicalización de documentales

Por otro lado, en abril de 2021, Andrés Margar trabajó en como productor de tres artistas: Zai Esparza, quien hace rap; Eli Inguanzo, quien aborda la temática de no permitir el maltrato en una relación de pareja, y de quien representa la primera canción, y Karina Rodríguez, quien canta en inglés y de quien también será su primera canción.

Además, junto con Noisebro, colaboró con Salatiel, rapero de Zacatecas, en su canción Puerta abierta.

Asimismo, Andrés trabajó la parte musical en un par de documentales que comenzó a realizar Homeless Pictures para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart), y que, de acuerdo con lo programado, serán de distintos artistas reconocidos en el estado.