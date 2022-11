Visita de Adán Augusto López se pospone debido a muerte del diputado local Sergio Ortega

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Debido a la muerte del diputado local Sergio Ortega, la agenda del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se pospondrá hasta nuevo aviso.

Este jueves, se informó del fallecimiento del legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y se anunció que se llevará a cabo un homenaje de cuerpo presente en la Legislatura, aunque no se especificó día y hora. Sobre las causas de su deceso, la versión que circula es la de un infarto. El diputado murió en su casa.

Por su parte, en conferencia de prensa, diputados del bloque plural denunciaron que el Poder Ejecutivo atropelló su autonomía al intentar imponer una agenda con Adán Augusto López, de la cual les informó hoy a las 8:30 de la mañana.

Ante ello, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) decidió no permitir que se realizara la comparecencia de esta forma y, por el contrario, extendió la invitación al funcionario federal para que, “en corto”, debatiera con la Jucopo, no obstante, dijeron los integrantes de la Jucopo, no obtuvieron respuesta y señalaron que el encuentro se trasladaría a Palacio de Gobierno, pero se anunció, finalmente, el deceso de Sergio Ortega.

También adelantaron que grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) votarán en contra de la minuta, mientras que el del Partido del Trabajo (PT) votará a favor y esos votos harán la diferencia.