Por: GAGOSIAN NYC

La Gualdra 592 / Exposiciones / Arte

Exposición de Tetsuya Ishida en la Galería Gagosian, NYC

“Al principio fue un autorretrato. Intenté convertirme (mi yo débil, mi yo lastimero, mi yo ansioso) en una broma o en algo gracioso de lo que pudiera reírme. A veces se veía como una parodia o sátira refiriéndose a la gente contemporánea. Mientras seguía pensando en esto, lo amplié para incluir a consumidores, habitantes de ciudades, trabajadores y al pueblo japonés”. Tetsuya Ishida (1973-2005)

La Galería Gagosian inauguró el pasado 12 de septiembre la exposición My anxious self (Mi yo ansioso) del fallecido artista japonés Tetsuya Ishida, se trata de una extensa muestra comisariada por Cecilia Alemani; esto tras anunciar la representación global de Gagosian de Tetsuya Ishida Estate, que, junto con notables colecciones privadas y el Museo de Arte de la Prefectura de Shizuoka, Japón, prestaron más de ochenta obras para la exposición.

My anxious self es la exposición más completa de la obra del artista que se haya realizado fuera de Japón, y la primera en el continente americano, en Nueva York. En el transcurso de sólo diez años, Ishida produjo una sorprendente obra centrada en el tema de la alienación humana. Surgió como artista durante la llamada “Década Perdida” de Japón, una recesión que duró toda la década de 1990; sus pinturas capturan los sentimientos de desesperanza, claustrofobia y desconexión que caracterizó a la sociedad japonesa durante esta época a raíz de su rápido avance tecnológico. Antes de su prematura muerte, en 2005, Ishida evocó alegorías de los desafíos de la vida contemporánea en pinturas y obras sobre papel cargadas del que podríamos llamar “absurdo kafkiano”.

En la introducción al catálogo que acompaña a la exposición, Michiaki Ishida, hermano del artista, confiesa: “La cartera de Tetsuya, que conservó hasta el final de su vida, contenía varios billetes de un dólar americano. Quizás era su deseo ir algún día a Nueva York, el centro del arte contemporáneo. Agradecemos que finalmente tenga la oportunidad de gastarlos”. Larry Gagosian, en el prólogo de la publicación, observa que la obra de Ishida constituye “una gran investigación sobre la condición humana de una manera que parece urgente, atemporal e inusual para un artista tan joven”.

Nick Simunovic, director senior de Gagosian en Asia, comentó: “Me ha cautivado el trabajo de Ishida desde que lo conocí hace más de quince años. En el cincuentenario de su nacimiento, tenemos el honor de presentar sus pinturas en Nueva York. Con una importante selección de más de ochenta obras de las poco más de doscientas que Ishida creó durante su vida, esta exposición ofrece a un nuevo público la oportunidad de encontrar su extraordinaria obra”.

En su ensayo incluido en el catálogo, Diethard Leopold, cofundador y curador del Museo Leopold de Viena, y ex psicoterapeuta, examina el uso frecuente que hace Ishida de su propio rostro en sus pinturas. Sostiene que esta estrategia, notablemente poco japonesa, se aplica no con fines de autorretrato, sino como herramienta para la observación crítica del “asalariado” común. Leopold caracteriza el motivo como una instancia del encuentro psicoanalítico con lo sociológico y rastrea esta forma de autorretrato en la obra de Ishida a través de varias categorías de imágenes, todas ellas representadas en la selección de Alemani para la exposición en Nueva York.

My anxious self se divide en cinco núcleos temáticos, cada uno de los cuales ocupa una sala separada en la galería. “Waiting for a chance” explora ideas de extrañamiento y pérdida de uno mismo a través de imágenes de líneas de montaje y trabajadores-consumidores reglamentados. Muchas de las pinturas de este grupo también representan personas fusionadas o parcialmente transformadas en máquinas; Entrevista (1998), por ejemplo, reinventa un trío de entrevistadores como enormes microscopios preparándose para examinar a un desafortunado candidato.

La sección “Metamorfosis indefensas”, presenta obras que retratan cuerpos humanos mezclados con animales u objetos, recordando fuertemente los temas oníricos del surrealismo, pero aumentando el amplio sondeo de la psique inconsciente de ese movimiento con una crítica social específica del tiempo y lugar milenario de Ishida.

“Desperately lonely” se centra en escenas de soledad y aislamiento ambientadas en interiores construidos que a menudo también están siendo invadidos por la naturaleza o fusionándose de otras maneras con el mundo exterior. En Plant-Eating Dragon (2004), por ejemplo, un hombre acurrucado rodeado de parafernalia de drogas se envuelve en una manta que toma la forma de un campo de hierba salpicado de árboles y atravesado por caminos de tierra.

Otra sección, “Neo-Tokyo”, se concentra en paisajes urbanos y exteriores urbanos, y además presenta materiales originales del trabajo de Ishida, como películas, transmisiones de noticias y el manga y anime favoritos del artista. Finalmente, “Restless Dream” comprende pinturas dominadas por imágenes inquietantes de la maternidad y la infancia, los sueños y la muerte. En Characters (2003), una figura desnuda (como siempre, podría ser la del propio artista) yace sobre una cama blanca rodeada de hojas que caen. Dentro de su cuerpo, se anidan cuatro versiones progresivamente más pequeñas y pálidas, estilo matrioska, la más pequeña sentada como si estuviera lista para despedirse.

El catálogo de la exposición incluye una introducción de Michiaki Ishida, un prólogo de Larry Gagosian, ensayos de Alemani y Leopold y “The Red Cocoon”, una historia corta sobre una metamorfosis surrealista del galardonado escritor japonés Kobo Abe.

Sobre el artista:

Tetsuya Ishida nació en Yaizu, Japón, en 1973, y murió en Sagamihara, Japón, en 2005. Sus exposiciones individuales incluyen la del Museo Sumpu, Shizuoka, Japón (2006); Lienzo de tristeza, Museo de Arte de la Prefectura de Shizuoka, Japón (2007); Colección CB, Tokio (2007); Autorretratos de nosotros mismos, Museo de Arte Nerima, Tokio (2008); y Notes, Evidence of Dreams, Ashikaga Museum of Art (en 2013, viajó a Japón al Museo de Arte Hiratsuka; al Museo de Arte Tonami, Toyama; y al Museo de Arte de la Prefectura de Shizuoka hasta 2014); Salvar el mundo con una pincelada, Museo de Arte Asiático, San Francisco (2014-2015); y Autorretrato del otro, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (en 2019, viajó a Wrightwood 659, Chicago). El trabajo de Ishida también se incluyó en la 4ª Trienal de Yokohama (2011), la 10ª Bienal de Gwangju (2014) y la 56ª Bienal de Venecia (2015).

Nota 2:

My anxious self / Mi yo ansioso, de Tetsuya Ishida, curada por Cecilia Alemani, permanecerá en exhibición hasta el 21 de octubre de 2023. Galería Gagosian (555 West 24th Street, Nueva York). Agradecemos especialmente a Sasha Rosenberg por las facilidades otorgadas a La Gualdra para esta publicación.

