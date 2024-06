Trece rolas de ‘Los Beatles’ para ‘La Gualdra’

Por: FEDE BONASSO •

La Gualdra 624 / 13 Aniversario Gualdreño

Un gusto saludar a las lectoras y lectores de La Gualdra y felicitar a todo el equipo de este potente suplemento por cumplir trece años. Trece es, para quien esto escribe, un número bendito. Trece han sido los discos LP de la banda más fantástica de todos los tiempos, Los Beatles.

Pensemos en una playlist de las trece rolas más prendidas de Los Beatles para celebrar a La Gualdra. Pero jugando a que debe ser una por disco.

Arrancamos con I saw standing there, canta Paul (de Please please me, 1963).

Vamos a Little child, canta John (de With the Beatles, 1963).

Can’t buy me love, canta Paul (A hard day’s night, 1964).

Eight days a week, John (Beatles for sale, 1964).

Another girl, Paul (Help, 1965).

The word, John voz ¡y Ringo en el Hammond! (Rubber soul, 1965).

Got to get you into my life, Paul; gran arreglo de metales de Martin (Revolver, 1966).

Sgt. Pepper’s lonely club band, Paul; tremenda guitarra de George (Sgt. Pepper’s lonely club band, 1967).

Magical mystery tour, Paul (Magical mistery tour, 1967).

Back in the USSR, Paul (The Beatles, 1968).

Hey bullgog, John barriendo con todo (Yellow submarine, 1969).

Come together, John enojado (Abby Road, 1969).

I’ve got a feeling, Paul en plenitud, no lo para nadie; con interludio de John; Preston en el piano eléctrico (Let it be, 1970).

Gracias, La Gualdra, hasta Los Beatles se prenden hoy. Abrazos.

*(Buenos Aires, 1967), escritor, músico de cine y líder de la legendaria banda mexicana El Juguete Rabioso. Radica en México desde 1980.

