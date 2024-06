La sequía es una isla sin orillas que cubre el corazón

Por: Armando Salgado •

La Gualdra 624 / 13 Aniversario Gualdreño

Cuando sale la luna,

el mar cubre la tierra

y el corazón se siente

isla en el infinito.

Federico García Lorca

La relación constante entre la vida y la muerte propicia un diálogo polifónico, donde las creencias y las anécdotas conjugan la fabulación de la realidad. De esta forma, cualquier posibilidad es tan surrealista como cierta, en una sociedad convulsa donde el sentido de la existencia es doblemente fugaz -como el agua-.

Amalia apaga el televisor después de escuchar una frase en Canal 13. Mira por la ventana y observa que no lloverá. La sequía es un poema largo. Su mirada se nubla y recuerda que en algún momento de su vida su madre le preparó unas sopas de perro. Aquella vez no dejó de llover por una semana. Todo se enlamó, el ropero, la ropa, la colchoneta sobre el piso de cemento donde dormía. La lama cubrió hasta el pelo de su perro bizco. Después de que la lluvia por fin se detuvo, la niebla bajó del cerro y con mugidos anunció que pastaría los restos de la noche. La sopa que preparaba su madre era única: trozos de tortilla envueltos en caldo de res, mientras el mundo rodaba y nadie desaparecía. ¿La política? Ya era un plato de comida fría, listo para quienes no aprecian la calidez de los instantes. Amalia sale a la esquina y contempla la luna colmada de neblina. Sonríe con desasosiego y deja caer un par de lágrimas al suelo estéril del presente. Jamás volverá a llover.

* Armando Salgado (Uruapan, México, 1985), poeta y narrador mexicano. Egresado de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, y Maestro en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional UPN. Es maestro de primaria y el mayor de cuatro hermanos y una hermana. Le gustan las vacas tanto como los libros y detesta la leche falsa. Su mamá prepara un pastel muy sabroso hecho con natas. Hasta hace poco visitaba a su papá en un establo, donde los gatos bebían leche recién ordeñada y las vacas mugían vocales.

