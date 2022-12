Proyecta Godezac en 2023 ingresos por 36 mil 812 mdp

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En sesión ordinaria de la 64 Legislatura, se dio lectura al proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2023, el cual fue enviado por el gobernador del estado, David Monreal Ávila y proyecta un ingreso para el siguiente año de 36 mil 812 millones 548 mil 822 pesos, provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, fondos de aportaciones federales, convenios y asignaciones, fondo de estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas e ingresos derivados de financiamientos e incentivos.

En la iniciativa, se expuso que el segundo año de la administración 2021 – 2027, consolida el proyecto de una nueva era para Zacatecas ya que no se ha contratado deuda de corto plazo, no se ha solicitado adelantos de participaciones, al tiempo que se ha efectuado la aplicación estricta de la austeridad y disciplina financiera que mandata la legislación de la materia, lo que se traduce en resultados inmediatos que reflejan un total equilibrio presupuestario y fiscal. Con estas acciones, se agregó, se sientan las bases firmes para atender de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027 del Estado de Zacatecas.

La Nueva Gobernanza, se dijo, considera esencial un esfuerzo que se centre en el mejoramiento económico de la población, en su formación académica, en su desarrollo cultural, en lograr mayor esperanza de vida, contar con calidad en sus servicios de salud, así como garantizar el sano esparcimiento y la buena actividad física; de la misma manera, busca lograr una conciencia social dentro de la entidad por el respeto irrestricto a los derechos humanos y la inclusión en el pleno goce de sus derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, para, se consideró, es necesario el garantizar durante cada ejercicio de la presente Administración, la capacidad de gestión de recursos financieros, no sólo propios sino también de aquellos provenientes de la federación, aplicando un cuidado disciplinado, responsable y transparente.

Entre los factores en que se sustentan los pronósticos de ingreso y para que prevalezca la política fiscal, en el ámbito local destacan los indicadores macroeconómicos como el PIB, el empleo y el desarrollo social, que entre otros, permitirán evaluar el comportamiento de la economía del estado de Zacatecas.

“La presente iniciativa es claro indicativo de que se habrá de continuar con la política fiscal de la Nueva Gobernanza, y para el ejercicio fiscal 2023, los ingresos propios continuarán fortalecidos con la recaudación de los derechos de control vehicular debido al incremento de nuestro padrón, además de que se consolida la captación del Impuesto Sobre Nóminas convirtiéndose en nuestra principal fuente de ingresos propios, aún con la resistencia al cobro de las empresas obligadas a cubrir los Impuestos Ecológicos su recaudación se mantiene estable, al tiempo que se busca la regularización de la situación fiscal de las mismas a través de los Acuerdos de Pago Definitivos y Acuerdos de Estabilidad Fiscal”, se leyó.

Asimismo, se precisó que la política fiscal que se propone para el ejercicio fiscal 2023, no considera la creación de nuevos impuestos, ni aumentos en tasas ni tarifas de los mismos, pero sí un incremento necesario por efectos de inflación en el rubro de las contribuciones denominadas derechos, al tiempo que se actualizan aquellas cantidades que durante años no fueron objeto de aumento, en la especie, aquellos Derechos los cuales no se habían actualizado en más de cinco ejercicios.

Asimismo, con las facultades que cuenta el estado que le devienen de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, se pretende fortalecer el rubro de ingresos coordinados mediante la recuperación de créditos fiscales firmes en favor de la federación que provienen de ejercicios anteriores, a cargo de Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados de la Entidad; con ello, se busca incrementar los incentivos económicos que participa la Federación por el cobro de estos créditos

Se mantendrán las altas tasas de interés, por lo que se considera oportuno se sigan ejerciendo los contratos de coberturas de deuda existentes, lo que debido a la aplicación de derivados financieros en los intereses de la deuda incrementará los ingresos en el rubro de aprovechamientos.

En el proyecto, el ingreso por participaciones sería de 13 mil 644.7 millones; en aportaciones, 16 mil 088.7 millones; en ingresos propios, 3 mil 242.9 millones; y por convenios, 3 mil 836.3 millones. En los ingresos propios, se proyecta que por impuestos se logre mil 855.5 millones de pesos; por derechos 947 millones de pesos; productos y aprovechamientos 440 millones de pesos.

En ingresos por Aportaciones Federales, del Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) se proyecta 8 mil 426 millones 400 mil 001 pesos; del Fondo de Aportación para los Servicios de Salud (FASSA) 3 mil 037millones 326 mil 726 pesos; del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) mil 478 millones 463 mil 788 pesos; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento para los Municipios (Fortamun) mil 431 millones 707 mil 815 pesos; del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 527 millones 254 mil 136 pesos; del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 122 millones 004 mil 148 pesos; del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) 193 millones 341 mil 967; y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 872 millones 181 mil 179 pesos.