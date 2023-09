En Zacatecas el PRIAN no festejará la designación de Xóchitl Gálvez

Por: La Jornada Zacatecas •

De acuerdo Claudio X, González, uno de los impulsores de la alianza entre el PRIAN y el PRD, serán más de 40 plazas las que se han sumado a los festejos por la designación de la panista Xóchitl Gálvez como Coordinadora del llamado Frente Amplio por México.

De acuerdo a la redes sociales del empresario “ya son 47 las plazas que van a festejar: con Xóchitl a la victoria. Domingo 3, 10:00 am. Que no falte nadie!” escribió en twitter (X). Los eventos políticos se celebrarán en la Ciudad de México, Aguascalientes, Torreón, Chihuahua, Tijuana Villahermosa, Xalapa y hasta en Washington, EUA., etc. Sin embargo, la lista no incluye, siendo las 14:30 horas, del sábado dos de septiembre, a ninguna ciudad del estado de Zacatecas. De igual forma ni los dirigentes de los partidos que forman el FAM como Carlos Peña, Verónica Alamillo o Raymundo Carrillo; ni los partidos han publicado alguna convocatoria para un evento político el domingo 3 de septiembre.