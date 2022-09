Pide AMLO a legisladores y ministros responsabilidad y congruencia sobre GN

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes “asumir responsabilidad” y “congruencia” a legisladores, presidentes de partidos políticos y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Publicidad -

Cuestionado sobre si el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tiene su confianza, afirmó que él no quiere incondicionales, que su gobierno garantiza la libertad de disentir y que cada quien debe hacerse cargo de sus actos.

Respondió que no cree que Monreal haya ofrecido a la oposición en el Senado un acuerdo para no aprobar la reforma propuesta por el Ejecutivo para que la Secretaría de la Defensa Nacional suma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. “No lo creo, y además, si lo hizo, no creo que los senadores le hagan caso. Ni los de Morena, ni los demás, porque son representantes de las entidades federativas, de los ciudadanos. Pero, aceptando sin conceder, que rechazaron la reforma, nosotros estamos cumpliendo”.

López Obrador sostuvo que él no se meterá en asuntos de otros Poderes y tampoco “en cuestiones relacionadas o diferencias, disputas, confrontación en la organización a la que pertenezco (Morena), aunque, repito, ahora tengo licencia, porque soy presidente de todos los mexicanos”.

Dijo que confía en la congruencia de los legisladores respecto al proyecto de la Guardia Nacional, pues afirmó que no puede concebir que vote en contra de la iniciativa un legislador de Guanajuato, por ejemplo, estado que tiene 8 mil 836 elementos de la Guardia Nacional, más del doble que los agentes cuatro mil cinco con los que cuenta la policía estatal.

En este sentido, dijo que su gobierno no hace distinciones partidistas, y que cuida y gobierna para todos.

Aprovechó para manifestar que tampoco se mete en temas que conciernen al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la decisión que este organismo tomará próximamente respecto a la prisión preventiva.