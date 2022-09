Desean trabajadores del ayuntamiento de Guadalupe para salirse del Issstezac

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, informó que trabajadores del ayuntamiento que encabeza, le han manifestado su deseo de darse de baja del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issstezac) ante la incertidumbre de lo que pase con este organismo, para lo cual señaló que se respetará y respaldará en lo que soliciten.

Según el edil, el deseo de los trabajadores que le han hecho la solicitud, de quienes dijo desconocer una cifra exacta dado que la petición se la han hecho de manera informal, deriva de la incertidumbre que gira en torno al instituto de seguridad social, pues no saben si cuando llegue el momento de su retiro este organismo aún exista o si va a tener la capacidad de pagar sus aportaciones más los beneficios que hayan acumulado a lo largo de los años.

Como municipio, aclaró Chávez Padilla, no se tiene injerencia más que en el cumplimiento del pago que, desde su llegada a la administración, se hace puntual, pero especificó que no todos los trabajadores están adscritos al Issstezac, sino que fue un tema voluntario e individual y son ellos quienes tendrán que coordinarse con la junta directiva del organismo que es la que podrá determinar si se puede no.

Por su parte, dijo que será respetuoso con lo que pase, que de suceder que se den de baja, esa cuota que se pagaba directo al Issstezac llegaría directamente a la tarjeta del trabajador. En este sentido, Chávez Padilla enfatizó que siempre estará del lado del trabajador y si necesitan que el ayuntamiento haga la solicitud ante el Instituto por escrito, se les respaldará.

Detalló además que para el ayuntamiento esta acción no afecta, dado que la administración finalmente eroga lo mismo, simplemente que en vez de que se pague directamente al Issstezac, el dinero se quedará en la tarjeta de los trabajadores quienes optarían recibir un poco más de dinero ante la incertidumbre de lo que pase con el organismo de servicio social.

Finalmente, el edil informó que el ayuntamiento de Guadalupe no tiene adeudos con el Instituto, ya que se ha sido muy puntual en los pagos, incluso se liquidó ya el adeudo de “millones de pesos” que dejó su antecesor, el priísta Enrique Flores Mendoza, todo con miras a apoyar al trabajador, ya que el gran problema del Issstezac es que no le pagaban y eso ha generado el cúmulo de complicaciones, pero su administración, reiteró, está al corriente y se paga puntualmente.