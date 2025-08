Puebla: aguas negras en el río Atoyac agravan la crisis ambiental

El ex secretario de Medioambiente y ex director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla y ambientalista Francisco Castillo Montemayor explicó que hay dos razones por las que la firma, comúnmente conocida como Agua de Puebla, ha hecho caso omiso a la limpieza de los drenajes: no querer invertir recursos para estas acciones y tiene desinterés en el tema.

Aunque la empresa diga que no es su responsabilidad, sí es de ella. Tenemos un drenaje mixto que conduce el recurso de lluvia y residual. Ellos no pueden decir a mí me toca el drenaje residual y a ti el pluvial porque es el mismo. Agua de Puebla no controla nada. No controla el líquido que saca, el agua que conduce en las redes, las aguas pluvia-les y residuales es una anarquía total , reprochó.

El ambientalista señaló que la falta de atención en el tema se evidencia cuando hay precipitaciones elevadas y extraordinarias en las que se desborda el agua ante su falta de capacidad.

Subrayó que Concesiones Integrales tampoco hace un análisis de la cuenca para determinar cuánta agua llueve o cuánto se capta por calle y tampoco evita que los drenajes de los domicilios se conecten a los canales pluviales que sólo deberían conducir líquido de lluvia, como sucede en el cauce del río Alseseca.

Se han hecho recorridos en los que se ven canales pluviales descargando aguas negras, pero esos no deben de estar descargando, lo que quiere decir que alguna vivienda o construcción por comodidad se conectó. Por eso el Alseseca es-tá contaminando .

Expuso que al río no deberían llegar líquidos residuales porque se construyeron canales margi-nales que captan todas las aguas de las casas para llevarlas a la planta de tratamiento, pero no sucede en todos los casos debido a que se conectan a los colectores pluviales, sin que la empresa haga algo por evitarlo.