Estoy aquí por decisión del pueblo, no por ayuda de los potentados: AMLO

“Yo estoy aquí por decisión del pueblo de México, a mí no me ayudaron los medios de comunicación, no me ayudaron los potentados, al contrario, yo padecí de los potentados, no de todos pero sí de los más representativos”, sostuvo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador. A la vez, afirmó que el periodo neoliberal representó “no el robo del siglo, sino el robo de cinco siglos”.

Consultado sobre las investigaciones contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, se inclinó por iniciar una etapa nueva, sin corrupción, y refrendó que sólo si el pueblo lo pedía, se iniciaría un proceso ya que “tampoco íbamos nosotros a proteger a nadie”, además que «no podemos ser cómplices nosotros, eso es lo que quisieran nuestra adversarios, el tener elementos para decir son iguales; no, no somos iguales, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie”.

Insistió que hay pruebas del saqueo que se llevó a cabo durante todo el periodo neoliberal. «Estamos hablando no del robo del siglo, sino del robo de cinco siglos cuando menos”, y en éste periodo «nunca se había saqueado tanto a México, ni en los 300 años de dominación colonial, como se saqueó a nuestro país en el periodo neoliberal”. No obstante, «la mayoría de los medios de información guardaron silencio; cómplices”, así como los intelectuales orgánicos.

“Por eso fue que triunfó nuestro movimiento, porque nosotros, antes que nadie, dejamos de manifiesto que el mayor problema era la corrupción, y lo repetimos, y lo repetimos, por años, cuando era un tema vedado, prohibido, no estaba la palabra corrupción, no aparecía ni siquiera en el discurso”.

Además, ponderó que se ha pronunciado siempre por catalogar a la corrupción como la principal causa de la desigualdad en el país, en tanto que en gobiernos anteriores se hicieron anuncios “espectaculares” de detenciones por corrupción que eran “simulación”.

Por ello, desde que inició su gobierno definió su postura: “que no era mi fuerte la venganza y que íbamos a iniciar una etapa nueva, sin corrupción, y que sólo si el pueblo lo pedía se iba a investigar a los ex presidentes, porque tampoco íbamos nosotros a proteger a nadie”, en tanto, reiteró que él es partidario de iniciar una etapa nueva en la vida pública,

Aunque por parte del Ejecutivo federal no se están promoviendo denuncias, por “la justicia también es la no repetición”, además de estigmatizar la corrupción”, consideró que la Fiscalía no tendría problema en informar sobre la cantidad de denuncias contra ex presidentes, y el estatus que tienen.

Al tabasqueño se le preguntó su valoración de la relevancia que tuvo en su momento la relación del ex presidente Peña y su entonces esposa, Angélica Rivera. Al respecto, respondió: “siempre he sido respetuoso de la vida personal de mis adversarios, siempre. No me meto con sus esposas ni con sus hijos. Pueden ser los más acérrimos adversarios, pero respeto su vida familiar”.

Recalcó que “nunca he hecho una crítica a la que fue esposa del presidente Peña”, como no lo he hecho tampoco de la esposa del ex presidente Felipe Calderón, de Vicente Fox, ni de sus hijos o de los dueños de los medios de información que “más lo atacan”.