Vuelos económicos sin comprometer rentabilidad de Mexicana: Sheinbaum

Ciudad de México. El objetivo de Mexicana de Aviación es que pueda volar a costos más económicos, sin comprometer su rentabilidad y su eficiencia, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la mañanera de este miércoles, a pregunta sobre la llegada del primero de 20 aviones Embraer E-195E2, comprados en Brasil, para la relanzada aerolínea del Estado, la jefa del Ejecutivo resaltó la importancia de que el Estado cuente con una línea aérea, pese a las críticas “del conservadurismo”.

Recordó que la empresa fue rescatada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de brindar el servicio a menores costos.

“La oposición critica, dicen que no tendrá rentabilidad, que se van a llevar recursos públicos, porque durante todo el periodo neoliberal se privatizó todo lo que pudieron, lo que no, fue porque hubo un movimiento social que lo evitó, si no, hubieran privatizado hasta las primarias públicas”.

La mandataria señaló que hasta ahora, la empresa rescatada opera con pocas aeronaves, de ahí que se compraran los nuevos aviones a una empresa en Brasil.

“Entre 2025 y 2027 van a llegar 20 aviones Embraer E-195E2, fabricados en Brasil por una empresa brasileña de capital mixto, con 90 por ciento de capital privado y 10 por ciento de capital estatal, que tiene aeronaves muy eficientes, muy innovadoras”, planteó.

Indicó que se decidió comprar estas 20 aeronaves y se irán pagando poco a poco. “Eso le va a dar la consolidación a Mexicana para volar a distintos lugares. Ha aumentado mucho en su automatización, su promoción y las plataformas digitales de turismo”.

La idea, dijo, es que se lleve a los mexicanos a donde las líneas comerciales no van o tienen precios altos porque no es rentable cierto destino.

“Se tiene un plan de negocios, es rentable, está vinculada con la Fuerza Aérea Mexicana, y estos 20 aviones son un símbolo para nuestro país. Es hasta una declaración de principios, no se trata que el Estado tenga todo, no creemos eso, la iniciativa privada es fundamental en el país, la inversión privada, nacional e internacional, es indispensable, pero esta idea de que el Estado no puede tener nada y cada vez tenga menos, nosotros no coincidimos con eso”.