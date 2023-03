Denuncia Arturo Nahle a quien resulte responsable de construcción deficiente de 2 juzgados en la capital

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Arturo Nahle García, interpuso una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) en contra de quien resulte responsable de la construcción deficiente de dos juzgados en la capital y por las que el Poder que preside pagó 20.2 millones de pesos derivado de un convenio con el Poder Ejecutivo de la administración de Alejandro Tello.

- Publicidad -

En calidad de ciudadano y no de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Nahle García refirió que la constructora responsable es Sahara, de Zacatecas, no obstante achacó que, desde la supervisión de la obra, los cimientos estaban mal y debían derribarse y no lo hicieron, y fue en esta parte de la construcción donde se gastó la mayoría del dinero aún y cuando el proyecto pensado era una torre de seis pisos.

Esta situación ha puesto en riesgo un subsidio al que sería acreedor dicho Poder para construir la segunda planta, dado que se le ha informado que, debido a fisuras y grietas en los cimientos, no puede haber ninguna construcción más, informó en conferencia de prensa.