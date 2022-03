Juez concedió la suspensión del proceso penal que enfrentan Roberto de la Rosa y su hijo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Es lo más valioso para nosotros la libertad. Es uno de los tesoros más preciados del ser humano, la libertad. Qué bueno que junto con la libertad viniera la justicia y la paz ¿verdad? Pero es muy difícil en estos tiempos tener todo eso junto. Así como están las cosas, está difícil por todos lados con esos canijos”, se le escucha decir tras la bocina del teléfono a don Roberto de la Rosa Dávila, el activista que enfrenta solo al magnate Carlos Slim y su mina Frisco en Salaverna, Mazapil, a un día de que se le concedió la suspensión del proceso penal que enfrentan él y su hijo.

- Publicidad -

Y es que el pasado lunes en el municipio de Concepción del Oro, vecino de Mazapil, en el Juzgado de Control se llevó a cabo la primera audiencia luego de que el pasado diciembre Roberto de la Rosa y su hijo Cuauhtémoc de la Rosa fueran vinculados a proceso por una denuncia interpuesta en su contra por parte de Jaime Alberto Morales Barrientos, trabajador de la mina, por el delito de amenazas.

No obstante, en dicha audiencia, el juez determinó la suspensión temporal del proceso, poniendo como lapso seis meses en los que no se le debe molestar a la víctima y de cumplirse, se dará por concluido el caso. “Yo creo que nos fue bien. Algo es algo, ando libre”, dice a La Jornada Zacatecas De la Rosa Dávila, quien explica que se logró una “salida alterna” con esta suspensión del proceso a prueba por el periodo mencionado. “Por seis meses tenemos que abstenernos de molestar a la víctima”, dice.

“Pero ojalá ahí terminara todo, pero no sé con qué otras cosas puedan salir, porque es una bola de mañas”, advierte el activista, quien asegura que por el momento él y su hijo están “fregados”, pero tranquilos, pues saben que tienen seis meses libres si no sucede otra cosa, aunque por su cabeza no ronda la idea de rendirse, asegura, pero reitera “está difícil con esos canijos”.

Para el campesino nacido en Salaverna, Mazapil, las mineras y los magnates son realmente “el peligro para cualquier nación y cualquier comunidad”. La inestabilidad de los países, aseguró, se debe a la expoliación de los recursos naturales, por lo que consideró que es inconcebible que a la minería se le considere como una actividad esencial cuando es una actividad “totalmente depredadora y aniquiladora de los sistemas de vida”. Por eso, concluyó, “no cuadra” que la consideren esencial y se les criminalice por oponerse.