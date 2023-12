Entregan Paquete Económico 2024; no incrementa impuestos ni deuda

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Tal como lo establece la Constitución Política del Estado de Zacatecas, el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez acudió a la 64 Legislatura del Estado a hacer entrega del proyecto de Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024, que contempla un gasto de 38 mil 710 millones de pesos y que habrá de ser analizado al interior de la Comisión de la Cuenta Pública, misma que dará lectura de él este viernes, para que el próximo lunes acuda el funcionario a comparecer en el pleno.

- Publicidad -

Recibieron el documento las y los diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Junta de Coordinación Política, del Órgano de Administración y Finanzas, así como el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Herminio Briones Oliva.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado José Guadalupe Correa Valdez, aseguró que a partir de este momento la comisión comenzará el análisis del proyecto y anunció que en el marco de los trabajos, el próximo lunes 4 de diciembre comparecerá Ricardo Olivares para exponer y detallar el Paquete Económico ante el Pleno de la 64 Legislatura; aunque adelantó Correa Valdez, que el compromiso del Poder Legislativo es de revisar a consciencia la propuesta para centrar el mayor de los esfuerzos en que el recurso cubra las necesidades más apremiantes del estado.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la diputada Gabriela Pinedo Morales, aseguró que los integrantes del Poder Legislativo trabajarán en la revisión del proyecto de Paquete Económico 2024 procurando el bienestar de Zacatecas y que ninguna área quede desprotegida; en tanto que el presidente de la mesa directiva, el diputado Herminio Briones Oliva, reconoció que Zacatecas no vine tiempos sencillos, por lo que reconoció el compromiso de hacer un manejo responsable de las finanzas.

Por su parte, Ricardo Olivares Sánchez, reconoció que, en el marco del debate legítimo de posicionamientos, hace un año se aprobó un Paquete Económico en el que las y los legisladores siempre estuvieron conscientes y a favor de Zacatecas, pensando en lo mejor para la entidad, por lo que dijo, espera que este año sea de la misma manera y continuar así, dando sostenibilidad financiera a Zacatecas.

El Paquete Económico para el ejercicio 2024 está integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, así como la miscelánea hacendaria, y atiende los compromisos del Gobierno del Estado con la población zacatecana, en los planteamientos formulados, finalizó el titular Finanzas.

En entrevista con medios de comunicación, Olivares Sánchez señaló que hay incrementos discretos para el Poder Judicial y dependencias como la Secretaría del Campo, Obras Públicas y la del Zacatecano Migrante y Seguridad, pues se busca incrementar el número de policías y por ende el aumento es de aproximadamente 9 por ciento.

Con respecto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, el funcionario aseguró que en lo presupuestado se incluye lo acordado en la minuta firmada entre el fiscal y el Secretario General de Gobierno para actualizar el tabulador de en beneficio de los trabajadores de dicha instancia, por lo que el aumento presupuestal para la Fiscalía es de 7 por ciento, aproximadamente.

De ahí en más, a decir de Olivares Sánchez, no hay aumentos significativos: el Poder Legislativo no observa crecimiento, el presupuesto para los municipios no crece y hasta el despacho del Gobernador observa disminuciones. Con relación a las aportaciones federales, señaló que vienen planteadas como lo estableció el Gobierno Federal en el Paquete de Egresos de la Federación, en el que se considera el apoyo para educación por 2 mil 300 millones.