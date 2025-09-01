Delegada de Bienestar en Zacatecas revisa avances de programas sociales

Por: La Jornada Zacatecas •

Hoy, la Delegada de Programas para el Bienestar en Zacatecas, Adilene Rosales Romero, sostuvo una reunión con las y los subdelegados regionales.

Se evaluaron los avances de los programas y la incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar. También solicitó redoblar esfuerzos para continuar llevando justicia social y bienestar a quienes más lo necesitan.

Durante la reunión, también se siguió la transmisión del Primer Informe de la Presidenta, destacando con entusiasmo los logros y políticas de bienestar que benefician a quienes más lo necesitan.