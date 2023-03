Por: PILAR ALBA* •

Soy el rey del mundo. Grita, eufórico, desde lo que desde hace medio año llama su trono. Un sillón desvencijado que alguien desechó y él colocó en el cerro a una altura que le permite ver la ciudad de calles intrincadas y ciudadanos de pasos lentos. Soy el rey del mundo, el puto amo, el más chingón… soy su padre. Sus gritos apenas si llegan al centro de la ciudad, rebotan en la iglesia de cantera, pero se pierden con el ruido de los camiones, con la música de los negocios que se aferran a no cerrar, aunque desde hace un buen rato el comercio está muerto. Su padre, repite y se deja caer en el sillón. A jalarle otra vez a la botella y avivar el humo con el fuego, a sentir que los pulmones se le llenan de plástico y el plástico se va a su cerebro y su cerebro se pierde y se pierde. Regresa al rancho, a la vida silvestre, a cuidar vacas, a echarle de comer a los cochinos, a levantar la cerca para las gallinas. Parece escuchar sus voces, las voces de los animales. Con los ojos perdidos, sonríe, su mente está en ese otro lado; su realidad aquí, entre basura, con otros animales: insectos, ratas, ratones y su perro; ese perro que nunca lo deja solo, que ha estado ahí en sus caídas y recuperaciones. El ulular de una patrulla lo saca del letargo, la saliva cae por su camisa: Vota por… y lo demás no se entiende. La ciudad abajo ajena no sabe que su rey, el amo, su padre es levantado, llevado a otro lugar donde no estorbe, donde no dé malaimagen; en donde duerma la mona, lo bañen, lo rapen, se recupere; andará dos tres días sobrio, hasta que encuentre las piedras mágicas, las que lo lleven a su reino en donde volverá a ser el rey del mundo.

