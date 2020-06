Denuncian diversas irregularidades respecto al patrimonio del Issstezac

Afirman que ha desaparecido un predio con valor de más de 300 millones de pesos que, de acuerdo con datos que les ha hecho llegar la abogada del Instituto de manera informal, corresponde a los accesos al Centro Comercial Galerías (en la imagen) ■ FOTO: ALEJANDRO ORTEGA NERI

■ Advierten que existe la intención de desprenderse de diversos bienes inmuebles, entre ellos hoteles, además de terrenos que ya están en proceso de compra-venta

Integrantes del Movimiento de Bases en Defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issstezac) denunciaron diversas irregularidades respecto al patrimonio de este organismo y advirtieron que hay la intención de desprenderse de diversos bienes inmuebles, entre ellos hoteles, además de terrenos que ya están en proceso de compra-venta.

María Magdalena Álvarez Alvarado, integrante del movimiento, denunció que el Issstezac ha desaparecido un predio con valor de más de 300 millones de pesos que, de acuerdo con datos que les ha hecho llegar la abogada del Instituto de manera informal, corresponde a los accesos al Centro Comercial Galerías.

En ese sentido, cuestionó que la dirección del Instituto no ha esclarecido si ese predio ya se vendió o no, o si simplemente está beneficiando a un privado, además que en el portal de Transparencia no hay información.

“Está desaparecido el Polígono B y no es cualquier cosa, es un terreno de casi 4 hectáreas y media del que, acorde al valor que se dan a ambos, se van a captar 435 millones 512 mil pesos. Pero ese solo polígono B, por sus dimensiones, nos aportarían 300 millones de pesos. Este terreno está sirviendo como acceso y beneficio a un particular que es Galerías”, expresó

Agregó que, de parte de la abogada del Issstezac, “se nos explicó que esas 4 hectáreas y media, puesto que no lo han esclarecido ni en la página de Transparencia ni en ningún lado, nada más de palabra, son todas las entradas y vialidades a Galerías”.

Álvarez Alvarado también advirtió que la dirección de este organismo planea rematar los bienes inmuebles, entre ellos los hoteles, a precio muy inferior del que establecían los avalúos hace algunos años, por lo que no se descarta que se busque obtener una tajada por su venta.

Mencionó, por ejemplo, es el caso de un predio rústico que, en el avalúo del 2017 aparece con un precio de 9 millones 496 mil pesos, pero en este momento se ofrece a la venta en 2 millones 830 mil pesos. Es decir, tan sólo en este terreno hay una diferencia de 7 millones de pesos.

“Hay otro predio señalado como el Polígono 2 de Zacatecas, que está valuado en 5 millones de pesos y está ofertado en 2 millones de pesos. Ahí hay otra pérdida de 3 millones. Hay otro predio urbano en Ojo de Agua, en Guadalupe, valuado en 17 millones de pesos y ofertado en 13 millones. Es decir, la mayoría de los bienes están por debajo del avalúo”, dijo.

Por otra parte, recordó que en una la reunión de la Junta Directiva, en la que estuvo presente el gobernador, se enfatizó en la idea de vender los bienes inmuebles, en especial un terreno de 8 hectáreas, cercano a Ciudad Gobierno, con el que se pretendía pagar el adeudo de 570 millones de pesos que en ese momento tenía el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) por concepto de aportaciones.

Sin embargo, Álvarez Alvarado comentó que ese terreno no ha podido venderse y “la propia abogada del Issstezac nos dijo que aún no estaba el proceso de escrituración pero, aunque aparecía en los libros del Instituto, el terreno ya no era de su propiedad. Esto lo confirmó el gobernador en la reunión que tuvimos con él en mazo pasado y volvió a señalar que los términos de escrituración de ese terreno no se han liberado”.

Para los derechohabientes, expuso, es inquietante el por qué un predio no se ha podido escriturar en un periodo de año y medio, cuando el trámite de la escritura sólo tarda entre uno y tres meses.

Respecto a la deuda del Cobaez, Álvarez Alvarado se refirió a los adelantos que han trascendido respecto a la auditoría externa que se hizo al Issstezac, en la que se establece que la deuda de ese subsistema en realidad era de mil millones de pesos, y no de 570 millones como se decía el año pasado.

“Con esas cantidades el Issstezac no tendría por qué estar sufriendo en estos momentos la crisis tan enorme que tiene derivada del manejo que se le ha dado. Mientras no se limpie la corrupción y no se revisen todas las partes por las que se está fugando el recurso del instituto, los bienes no deben ser vendidos porque se lo van a chupar, no les va a durar”, concluyó. Álvarez Alvarado.

Por su parte, Arturo Solís, también miembro del movimiento, informó que la devaluación de los bienes inmuebles no se limita a los terrenos, sino también a los hoteles. Por ejemplo, Paraíso Caxcán estaba valuado, en 2015, en 339 millones de pesos, y la última actualización, en 2018, se redujo a 298 millones de pesos. De igual forma, el Hotel Mesón de Jobito se desvalorizó de 86 a 77 millones de pesos, mientras que el hotel Parador, bajó de 147 a 139 millones de pesos.

“Los terrenos, por sentido común, no pierden valor y al contrario siempre va a tener valores positivos. Nosotros creemos que ellos manejan las cifras a su antojo para poder quedarse con parte de los predios o tener una tajada económica, porque hay incongruencias con la reducción de varios millones del 2015 al 2018”, indicó.

Afirmó, entonces, que hay la intención de vender y desprenderse no solamente de terrenos, sino también de hoteles. Muestra de ello es que un anexo a Paraíso Caxcán ya aparece en proceso de compra-venta, al igual que un anexo al centro recreativo Las Margaritas.

Mencionó que otro tema irregular es el de la nómina, puesto que hay un exceso de personal al grado que hay 927 trabajadores en el ámbito administrativo, de los cuales la tercera parte son eventuales o de confianza.

Solís manifestó, entonces, que se espera que en la auditoría se muestre el tema del exceso que hay de la nómina, porque de los 927 trabajadores, 613 son de base, 93 de confianza y 221 eventuales.

Si se respetara la reforma a la Ley del Issstezac del 2015, en el sentido de reducir la nómina en 35 por ciento, aseguró que los eventuales y de confianza serían suficientes para hacerlo, y que estos sean redistribuidos en el gobierno del estado, concluyó.