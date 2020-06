Exhorta CDHEZ a autoridades a agilizar investigación para que haya justicia en el caso del joven Marcos

María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas ■ foto: facebook cdhez

Luego de emitir las recomendaciones por el homicidio de Marcos García Benavides, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, exhortó a las autoridades que agilicen la investigación y que haya justicia para la víctima y su familia.

A partir de esta recomendación se espera que culmine la investigación del homicidio, que se haga justicia a la víctima, que se haga efectivo el derecho a la verdad y que se repare el daño a los familiares de manera integral.

“Lo importante en esta recomendación es que se establezca la forma en que murió el joven Marcos, que el Ministerio Público se centre en la investigación del homicidio, en la responsabilidad de los servidores públicos, es decir, de los policías de investigación, y que se haga la reparación integral a la víctima”, indicó.

Asimismo, informó que todas las autoridades y servidores públicos a quienes se les emitió una recomendación por el caso de Marcos cuentan con un plazo de 15 días hábiles para aceptarla.

Expuso que esta recomendación evidencia el abuso y el uso excesivo de la fuerza en que incurren los elementos de la policía, y la intención es que se garantice que eventos como el de Marcos no se repitan.

De acuerdo con Domínguez Campos, “la Comisión de Derechos Humanos hizo una investigación imparcial, objetiva, apegada a la legalidad, evidencia la falta de capacitación de los elementos policiacos, el uso de técnicas de detención inadecuadas, el uso excesivo de la fuerza, y la no aplicación de los protocolos correspondientes. La recomendación también debe ser un mecanismo para que las otras corporaciones observen que deben actuar conforme a la ley y a los derechos humanos, y garantizar la no repetición de estos hechos”, indicó.

Expuso que la expectativa es que la recomendación sea aceptada por todas las autoridades a quienes fue dirigida: el gobernador, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas.

Recordó que la Unidad Académica de Derecho de la BUAZ es la principal institución formadora de estudiantes sobre la creación, aplicación e interpretación de la norma, los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y la ley, y por lo tanto, los servidores públicos de ese plantel deben cumplir con esos valores.

En este caso, “no solamente no los cumplieron, sino que de manera omisa no coadyuvaron con la investigación y nadie acudió a la Comisión de Derechos Humanos a hacer sus declaraciones y comparecencias. Esto es grave porque es la institución que se encarga de formar a los futuros abogados y enseñar el respeto al Estado de Derecho, y no lo hicieron”, dijo.

Domínguez Campos reiteró que Marcos fue detenido de manera arbitraria, es decir, no había ningún motivo para hacerlo, y posteriormente fue objeto de técnicas de detención inapropiadas, con uso excesivo de la fuerza, lo que le provocó la muerte.

“Acreditamos que fue una detención arbitraria y es un asunto importante: fue una ejecución arbitraria porque no había ningún motivo para que fuera detenido y después pue detenido con tácticas inapropiadas, con uso excesivo de la fuerza”, concluyó.