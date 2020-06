Cofrepris y Sector Salud sancionarán a comerciantes que incumplan medidas de prevención por Covid

En los establecimientos comerciales deben cumplir medidas sanitarias ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Municipio de la capital revisará que los negocios que no han recibido bandera verde para volver a abrir sus puertas, permanezcan cerrados y de no ser así se levantará el acta pertinente

Con el inicio de la Nueva Normalidad en Zacatecas, el ayuntamiento de la capital reitera a los comerciantes que ellos no estarán sancionando a aquellos que incumplan con las medidas de prevención establecidas por el Gobierno Federal, sin embargo, esto sí lo podrán hacer autoridades del Sector Salud y Cofepris, aseguró Alonso Leyva, titular de Permisos y Licencias del municipio.

Las medidas serán las que se han manejado desde el inicio de la contingencia, como la sana distancia, el uso de cubreboca y la distribución de gel alcoholado a clientes y trabajadores en el establecimiento, de no poder cumplir con estas medidas, miembros del ayuntamiento podrán levantar actas que den pie a una sanción de las autoridades correspondientes.

Además, estarán realizando jornadas para seguir repartiendo gel alcoholado y cubrebocas a los comerciantes para poder garantizar que cumplan las medidas, aunado a esto darán información a comerciantes que pueda hacerles entender las medidas preventivas que se deben tomar durante la Nueva Normalidad que no es el regreso total de actividades y por lo tanto se deben seguir tomando precauciones para seguir frenando el esparcimiento de Covid-19 en el estado.

Cabe mencionar que también estarán asegurándose de que los negocios que no han recibido bandera verde para volver a abrir sus puertas, permanezcan cerrados y de no ser así se levantará el acta pertinente, pues no es su lugar el dar ningún tipo de sanción ante estas situaciones, pero seguirán monitoreando de cualquier manera.

Leyva explicó que durante esta nueva etapa para la ciudad estarán trabajando de la mano de las autoridades estatales para garantizar la seguridad de los zacatecanos y seguir incentivando a que estos sigan las medidas preventivas que se han hecho públicas desde el inicio de la contingencia que ya ha tomado la vida de poco más de 30 zacatecanos.

Aunque es momento de empezar a reactivar la economía, es importante que se sigan llevando las medidas preventivas pertinentes para evitar un resurgimiento de la pandemia, es por eso que se debe llevar a cabo de manera paulatina y tener en cuenta que cuidarse uno mismo es pertinente para proteger al resto de la sociedad.