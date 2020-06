La novena película de Tarantino

La Gualdra 434 / Noveno Aniversario Gualdreño

Cuando un director de cine llega a hacer una novena película, es un evento importante en su carrera. Se debe entender que antes de esa obra, hubo otras ocho producciones en las cuales definió un estilo particular, un sello característico con el cual fue plasmando su manera de ver el mundo; al mismo tiempo que fue exponiendo las cuestiones y temáticas que más le obsesionan. Pero ¿por qué es significativa la novena película y no la décima? Quentin Tarantino ha sido enfático en su decisión de solo hacer diez cintas antes de retirarse de hacer cine, ya que, según ha contado, este número representa una sucesión hacia un cierre coherente, el final concreto de un todo; en ese sentido, la película número nueve es el crepúsculo del trayecto, el momento previo al final.

El año pasado, Tarantino lanzó Once upon a time in Hollywood, la novena producción de su autoría, un filme que hace uso de todos los elementos característicos del realizador y también representa el ocaso de una industria fílmica de antaño, cuyos mitos y realidades ya no existen. El resultado final es un relato que dignifica y homenajea las principales fuentes de inspiración del director, en el que se puede catalogar como su trabajo más maduro, así como el más nostálgico.

Para entender el noveno filme de Tarantino, también es necesario que como espectadores conozcamos el sello de autor que lo define. En ese sentido, comprender la novena película de un cineasta simboliza la relación profunda que tenemos como público con su trabajo. No es solo que el realizador haya logrado llegar hasta su novena película, es que lo hizo gracias a que el público decidió verla. El filme número nueve es importante para un director, por todo lo que representa en su carrera, así como para el espectador al momento de definir el tipo de cine que quiere seguir viendo.

