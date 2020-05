Alumnos de Humanidades de la BUAZ revisan proyecto de cancha

Los torneos podrán realizarse en el nuevo espacio sin inconvenientes, además de que el circuito no afectará el espacio ■ foto: cortesía

Se mostraron satisfechos, pues las instalaciones no se verán afectadas con los cambios

En un inicio lo habrían rechazado por creer que la rehabilitación reduciría este espacio

Estudiantes del área de Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) se reunieron con el Rector Antonio Guzmán Fernández, para revisar el proyecto que, de acuerdo a la petición que lanzaron en change.org, pretendía construir un estacionamiento en el área deportiva. Luego del encuentro, los jóvenes se mostraron satisfechos, ya que la obra consiste en rehabilitar la cancha de fútbol y basquetbol.

Sin embargo, los estudiantes cuestionaron que el Rector haya declarado que la inconformidad haya surgido a partir de un rumor, pues “tuvimos testimonios de diferentes unidades, una desorganización y desinformación entre el Rector y los directores en torno al tema”.

Aunque hubo la aclaración de que no se construiría un estacionamiento, sino que se rehabilitaría la cancha deportiva, los jóvenes manifestaron que el problema residía en que se contemplaba un circuito que impactaba en el tamaño de la cancha.

“Nosotros no queremos que se realice la construcción de un circuito porque los estudiantes no necesitamos uno. Pensamos que la reducción de la cancha altera las relaciones sociales de los alumnos de Humanidades; después de la construcción del circuito, los alumnos tendrán que buscar otros lugares para la convivencia, ¿por qué no mejor construir espacios que garanticen un desarrollo social entre los estudiantes del área? Esto gira en torno a los vehículos y no a los alumnos”, cuestionaron.

Además, señalaron que, con la reducción de la cancha, los torneos que se llevan a cabo no podrán realizarse más, de manera que “no queremos que se construya el circuito, preferimos que se realice una remodelación a las instalaciones y que sean aptas para la realización del deporte que sirve como un foco en el cual los estudiantes se involucran activamente.

Después de la reunión con Guzmán Fernández, los estudiantes se manifestaron satisfechos con el proyecto, pues les fueron aclaradas todas esas inquietudes y los torneos podrán realizarse en el nuevo espacio sin inconvenientes, además de que el circuito no afectará el espacio.

Mantener la cancha deportiva, dijeron, era necesaria porque 60 por ciento de los alumnos de Antropología participan en deportes internos y 10 por ciento de ellos representan a la BUAZ en torneos de la Comisión Nacional del Deporte Estudiantil, mientras que 60 por ciento de los alumnos de Historia; 80 por ciento de Letras, y 90 por ciento de Filosofía participan en torneos internos.