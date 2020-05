Aplicarán “hoy no circula” para disminuir movilidad durante contingencia sanitaria

El gobernador Alejandro Tello Cristerna ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Gobierno estatal dará a conocer oficialmente la medida este miércoles

■ La población sigue sin atender las indicaciones del Sector Salud para disminuir la tasa de contagio de Coronavirus y hay un notable aumento en la movilidad de todo el territorio estatal

■ “No tienen madre” alcaldes que, con fines políticos, no han tomado medidas para contener los contagios de Covid-19: Alejandro Tello

Aplicarán la estrategia “Hoy no circula” en el estado, como un intento más para disminuir la movilidad en el estado. Durará toda la contingencia sanitaria y será anunciado de manera oficial este miércoles, así lo dio a conocer el gobernador Alejandro Tello Cristerna en una emisión de Consultorio Radiofónico de Radio Zacatecas.

Entre otras cosas, también anunció que será necesario tomar esta medida, pues la población sigue sin atender las indicaciones del Sector Salud para disminuir la tasa de contagio de Covid-19 en la entidad y se ha visto un notable aumento en la movilidad de todo el territorio estatal, como si la sociedad hubiera bajado la guardia y decidiera seguir con su vida normal sin tomar precaución alguna.

Además se creará un mapa de calor virtual que mostrará la cercanía de los casos, una vez más, para que la sociedad se pueda dar cuenta qué tan cerca están en realidad de este virus y así hagan conciencia y puedan seguir las indicaciones que hasta ahora han sido en gran parte ignoradas por personas y comerciantes en el estado, aunque el gobernador reconoció que con esto se puede correr el riesgo de que haya agresiones a los pacientes, pero el objetivo es que las personas decidan quedarse en sus hogares lo más posible, evitando incluso que salgan a hacer ejercicio en sus colonias, pues no importa qué tan familiar sea el área, ninguna está exenta del riesgo.

También se consideró la posibilidad de cerrar aún más negocios, únicamente durante el 10 de mayo (Día de las Madres) o días antes, para evitar que se repita lo que sucedió el pasado 30 de abril, por lo que incluso se estarían cerrando los panteones durante este día, pues muchas personas visitan las tumbas de sus madres, pero Tello Cristerna insistió en que mantenerse a salvo debe ser la prioridad, por lo que si en verdad quieren demostrar su cariño a las madres, la mejor idea es no visitarlas por este año.

El gobernador se mostró severo en sus declaraciones, pues el estado tiene uno de los grados de mortalidad más altos en el país e incluso llegó a decir que los políticos que no han tomado medidas estrictas contra la contingencia para evitar el descontento de las personas, con la esperanza de ser elegidos para algún puesto en periodos futuros, no “tienen madre”, pues no es momento de pensar en esas cosas, sino de actuar por el bien de todos e incluso es contraproducente arriesgar a las personas de esa manera, pues habla de la clase de gobernante que sería.