Zacatecas, de los estados que no han dado información sobre ocupación hospitalaria

Datos dados a conocer por la Secretaría de Salud federal ■ FOTO: CORTESÍA

■ En el estado no se ha respetado la Jornada Nacional de Sana Distancia, según la SSa

Hasta el corte del sábado 25 de abril, Zacatecas aún no aparecía específicamente en el informe de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) en la que se tiene la obligación de notificar la ocupación y disponibilidad hospitalaria de los nosocomios designados como Covid-19, de los cuales hasta hoy son 618 con 11 mil 953 camas y cuya actualización es importante ya que, a decir del subsecretario de la Salud, Hugo López-Gatell, este será el tema principal de la Fase 3, ya que el gran reto es que no se sature el sistema de salud y se tengan “más personas enfermas que camas disponibles”.

Dicha información ha sido solicitada a lo largo de la semana pasada por La Jornada Zacatecas a la Secretaría de Salud de la entidad encabezada por Gilberto Breña Cantú, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta alguna por parte de la dependencia, sabiendo que por acuerdo y con base en el Diario Oficial de la Federación, están obligados en este fase a brindar dicha información para que se agregue a la Red IRAG, que se compone de notificación, análisis y geolocalización de los hospitales designados como Covid-19 por los gobiernos estatales e instituciones de salud.

Y dado que se ha entrado ya a dicha fase y en Zacatecas se ha visto reflejada en el crecimiento exponencial de contagios ya de manera comunitaria, registrándose solamente el sábado 25 de abril 8 de ellos, este diario ha solicitado dicha información para tranquilidad de la sociedad zacatecana, que debido a que no hay datos precisos aún para su revisión, se enfrenta a la poca certeza de la disponibilidad de internamiento en caso de un contagio grave por el nuevo Coronavirus (Covid-19).

Aunque de acuerdo con López-Gatell, de manera general los 33 estados ya dieron su lista de los nosocomios designados, siendo hasta el momento 618, aunque se espera se llegue hasta 733. Sin embargo, solamente 505 de ellos, es decir el 80 por ciento, son los únicos que han registrado su situación diaria y hasta el fin de semana se tenía conocimiento que 3 mil 358 camas, un 20 por ciento, son las que están ocupadas, restando 78 por ciento del total disponibles para los pacientes que las necesiten.

Según estipuló el subsecretario en conferencia de prensa, es obligatorio para todas las entidades el reporte diario en esta plataforma, pues tienen que garantizar que las unidades de salud estén disponibles. En este sentido, recalcó que el proceso es en línea, fácil y que la información se produce en cada estado y no la genera el gobierno federal, que sólo la integra, analiza y expone.

De las camas ocupadas hasta el momento, de acuerdo con el primer informe, mil 112 están en la Ciudad de México y 853 en el Estado de México, que son las entidades hasta ahora más afectadas por el nuevo coronavirus. A estas le siguen 214 en Baja California y 133 en Quintana Roo. Mientras que el que tiene mayor disponibilidad hasta el momento es Tamaulipas con 95 por ciento, seguido de Yucatán con 92 por ciento y Aguascalientes con 90 por ciento de ellas aún libres, mismas entidades que también cuentan casi con los mismos porcentajes, pero en el caso de camas con ventilador.

Zacatecas, la entidad que menos

respeta quedarse en casa

En la conferencia nocturna de ayer, en lo referente al tema de movilidad y con base en estudios realizados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se le hizo un llamado a la población zacatecana a que mantenga el distanciamiento social, ya que es el estado que menos respeta el llamado a quedarse en casa, pues hasta el momento sólo ha reducido su movilidad un 16 por ciento, y esto con respecto a actividades no esenciales.

Hugo López-Gatell precisó que las medidas de seguridad sanitarias que se establecieron por parte de la autoridad nacional dependen del mecanismo de no salir al espacio público, por lo que las acciones específicas con las que se puede reducir la movilidad están en manos de los gobiernos estatales, porque como autoridades sanitarias también, es su responsabilidad y tienen la capacidad de hacer o establecer disposiciones para la interrupción efectiva de este tipo de aspectos.

Pero también, agregó, hay un último tramo en el que participan las autoridades municipales, quienes además de restringir la movilidad deben monitorearla. Sin embargo, lamentó, ha sido preocupante que en muchos municipios se está utilizando la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos, cuando las acciones deben ir dirigidas hacia la estructura que hace que las personas se muevan, como el cierre de escuelas, espacios públicos, trabajos no esenciales y actividades recreativas.

“La salud pública no es cualquier cosa; la salud es científica, se planea, se diseña con base en evidencia, no se puede improvisar con mecanismos. Y no perder de vista que no existe en modo alguno un Estado de Excepción en México. No existe. En ningún momento se ha dispuesto la suspensión de las garantías constitucionales”, sentenció.