Confirma Nahle recorte a producción de 100 mil barriles diarios de petróleo

La zacatecana Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener) ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ No serán 400 mil como lo propuso la Organización de Países Exportadores de Petróleo

■ México ofreció reducir su producción petrolera en 5.3% y no en 23% que se exigía en el acuerdo alcanzado en la Reunión Ministerial de países productores de OPEP y OPEP+

Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener) confirmó que México reducirá 100 mil barriles diarios la producción petrolera, y no 400 mil como lo propuso la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

“Sí queremos cooperar para estabilizar el mercado mundial, pero cada quien a sus posibilidades, estamos haciendo un esfuerzo. Son negociaciones que así se dan, hubo países que no estábamos de acuerdo (con el recorte). Hay países con una producción muy pequeña y no les impacta tanto, a nosotros sí”, dijo en entrevista radiofónica.

Esto se da luego que la OPEP tuvo una reunión virtual con los principales países productores de petróleo con el fin de llegar a un acuerdo de reducir la producción petrolera para estabilizar el mercado internacional.

“El presidente López Obrador tuvo conocimiento, por la noche habló con Donald Trump y le explicó nuestra postura. Estados Unidos iba a hacer un recorte de 1.5 millones de barriles y será de casi 2 millones”, expuso la titular de la Sener.

Nahle refirió que el secretario general de la OPEP ya tiene conocimiento sobre el acuerdo al que se llegó entre México y Estados Unidos.

“Vamos a tener una reunión posterior. La OPEP ayer emitió un comunicado y se habla de la revisión con México y en eso estamos, no es necesario que la OPEP lo apruebe, estamos caminando sobre eso”, aclaró.

El recorte inicial se hará por un periodo de dos meses, expuso la secretaría de Energía.

AMLO

Cabe señalar que este viernes en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que México sólo ofrece reducir su producción petrolera en 5.3 por ciento, tal como lo dijo anoche en un tuit, la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, y no en el 23 por ciento que se exigía en el acuerdo alcanzado en la Reunión Ministerial de países productores de OPEP y OPEP+. Según AMLO, el Presidente Donald Trump aceptaría una reducción adicional de la producción de Estados Unidos para absorber el volumen que no aceptó reducir México.

En una videonegociación que se prolongó por más de 10 horas, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordaron este jueves una reducción en la producción de crudo en 10 millones de barriles diarios, 10 millones por debajo de lo previamente propuesto en la mañana de ese mismo día, con el fin de estabilizar los precios internacionales del energético.

El único país del grupo OPEP+ que no quiso participar en el recorte fue México, representado en la reunión por la secretaria de Energía, Rocío Nahle García. Esta situación provocó la inconformidad de otros participantes, en particular, Arabia Saudita, al grado de que este país presionó para que el acuerdo no entre en vigor si México no se une a él.

La reunión ministerial de OPEP y OPEP+ concluyó con una declaración que en su último párrafo dice: “Lo anterior fue acordado por todos los países productores de petróleo de OPEP y no-OPEP que participaron en la Declaración de Cooperación, con la excepción de México, y en consecuencia, el acuerdo está condicionado al consentimiento de México”.

A media jornada de la novena reunión extraordinaria de la OPEP junto con sus aliados (OPEP+), la funcionaria mexicana habría abandonado la sesión remota, de acuerdo con medios internacionales, pero poco antes de las ocho de la noche de este jueves, Nahle García escribió en su cuenta de twitter personal:

“México en el consenso para estabilizar el precio del petróleo en la reunión de la @OPECSecretariat ha propuesto una reducción de 100 mil barriles por día en los próximos dos meses. De 1.781 mbd de producción que reportamos en marzo del 2020 disminuiremos a 1.681 mbd. @GobiernoMX”.

El recorte acordado

El acuerdo de recorte alcanzado consistiría en reducir la producción de la OPEP y sus aliados de 43.8 millones de barriles diarios (mbd) a 33.8 mbd que, en promedio, significa que cada país participante recortaría su producción en 23 por ciento.

El plan propuesto en el borrador del documento establece que el recorte será vigente durante dos años, con “ligeros” aumentos escalonados en la producción con periodos específicos: del primero de julio al 31 de diciembre de 2020 el recorte pasa de 10 mbd a 8 mbd, y de enero de 2020 a abril de 2021 desciende a 6 mbd.