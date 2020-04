Túneles sanitizadores podrían aumentar el riesgo de propagación del virus del Covid-19: López-Gatell

Hasta la fecha, no existe evidencia científica sobre la eficacia de éstos, dijo el funcionario federal

Luego de la proliferación, en varios estados de la república, de túneles sanitizantes como medida para prevenir la propagación de Covid-19, entre los cuales destaca también Zacatecas, la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno federal, a través del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que hasta la fecha no existe evidencia científica sobre la eficacia de éstos y que, por el contrario, pudiera aumentar el riesgo de dispersión del virus.

“Si no fuera un riesgo, no habíamos dicho nada, sólo habríamos dicho que se está desperdiciando dinero. Pero sí tienen un riesgo”, dijo López-Gatell en la conferencia nocturna, porque precisó que el aerosol que expelen no es suficiente para inactivar el virus y se crea un efecto opuesto y, por ende, la propagación de las infecciones.