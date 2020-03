Yalda: El Irán del matrimonio temporal y la muerte pública

La Gualdra 424 / Cine / Desayuno en Tiffany‘s, mon ku

De las entrevistas que pudimos hacer durante el Festival de Berlín 2020, y que decidimos de guardar para darle una mención especial, está la de la película iraní Yalda de Massoud Bakhshi y estelarizada por las actrices Sadaf Asgari y Behnaz Jafari. La película se llevó el Gran Premio del Jurado en Sundance 2020 por eso ya no podía estar en Competición y fue incluida en la sección Generación 14plus.

Yalda nos enfrenta a dos elementos culturales que desconocíamos y a una puesta en escena que obliga al espectador a poner atención tanto al elemento oral como a la transición de espacios creados en un huis clos extendido y que nos llevan a lo público y a lo privado de la cultura musulmana.

Sentado en una gran sala de un apartamento de la Torre Sony localizada al pie del boulevard Potsdamer y a escasos 100 metros del palacio, el director Bakhshi se acomoda para responder a una batería de preguntas que él ya conoce de memoria y que visiblemente lo tenían desilusionado porque a su parecer se quedaban en lo exótico de su cinta, y nosotros somos parte de ese grupo de sorprendidos exóticos: Es verdad que existe un programa de telerrealidad que puede decidir la condena a muerte o la vida de sus invitados; y la segunda, ¿es verdad que existe el matrimonio temporal?

Yalda es la historia de una joven que por accidente asesina a su marido. Este es un rico hombre divorciado y con una ambiciosa hija. Él había contraído matrimonio temporal con Maryam cuando esta era aún una adolescente y por arreglo de los padres. Al ser temporal, significa que el matrimonio tiene un tiempo de caducidad previamente acordado entre los contrayentes. No tener hijos es parte de los acuerdos sobreentendidos y que no se puede romper al menos que ambos estén de acuerdo, de esa manera el hijo no puede demandar herencia, de nacer en estas circunstancias -matrimonio temporal-. Pero al matar a su marido Maryam ha sido condenada a muerte y para salvarse es llevada a un programa de telerrealidad en donde el primer perdón debe venir de la hija legítima de su difunto marido y en seguida por el público “Marque 1 para el Sí, Marque 2 para el No”.

Ambos elementos, son reales en el Irán. Sí existe el matrimonio temporal y sí existen los programas de perdón público.

Bakhshi recrea lo kitsch de estos programas de tele-realidad, sillones de colores chillantes, un presentador trajeado con moño a modo de galán telenovelero, los constantes guiños al público para que llame, las pausas de suspenso. En estas secuencias Bakhshi retoma las estrategias de la televisión para contar su historia: los cuadros frontales del rostro, las generales del escenario, las frontales sobre el presentador ligeramente al margen para aire al número de teléfono, y los personajes bien acicalados y maquillados con los velos de las dos mujeres perfectamente colocados.

Pero luego, ese huis clos televisivo se extiende al detrás de cámaras. Las mujeres se sueltan los velos o se los quitan; el presentador se relaja y aconseja a la demandada de hacer todo lo que la hijastra pide para conseguir el perdón; las mujeres se carean en un reclamo que perfila más al interés por la herencia que por el respeto del acuerdo matrimonial y el asesinato.

Además, para acentuar el tenor de la sumisión de la mujer, en el detrás de cámaras vemos que todos los operadores de cámara y director de la emisión son mujeres veladas, solo el presentador y el productor son hombres.

Bakhshi comentó ya sonriente que nunca pensó que la nota cultural del matrimonio temporal fuera a ser tan exótica, él quería simplemente denunciar la manipulación del dolor de la mujer a través de ese programa y de la artificialidad de las reglas religiosas.

Massoud Bakhshi espera que su cinta pueda ser vista en el mundo americano.

Massoud Bakhshi es un cineasta iraní, nacido en 1972, en Teherán, Irán. Antes de debutar como director y guionista, Bakhshi trabajó como periodista y crítico de cine en su país. Empezó a dirigir cortometrajes documentales como Baghdad Barber (2008), antes de debutar, en largometrajes, con Yek khanévadéh-e mohtaram (2012). En el 2020 presentó la cinta Yalda (2019), en el Festival Internacional de Cine de Sundance, donde la crítica le dio reseñas positivas. Los derechos de distribución aún no han sido adquiridos por ninguna distribuidora. [Fuente: Sensacine México]

