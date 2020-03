Plebiscito del Spauaz contó con sólo 479 votos en total; el resultado no es válido

De los votos obtenidos, 80 por ciento fueron a favor ■ foto: la jornada zacatecas

Modificaciones al estatuto debían aprobarse antes del 9 de abril; se recurrirá a un amparo

Se argumentará la contingencia sanitaria y se convocará a otro plebiscito: Martínez Arteaga

El plebiscito realizado este jueves en el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), para avalar modificaciones a sus estatutos de acuerdo a las disposiciones que establece la reforma a la Ley Federal del Trabajo, contó sólo con 479 votos en total, por lo que su resultado no es válido. De estos, alrededor de 80 por ciento fueron a favor.

Pedro Martínez Arteaga, secretario general de ese gremio, informó que los cambios al estatuto debían aprobarse antes del 9 de abril, por lo que se recurrirá a un amparo en el que se argumentaría la contingencia sanitaria, a fin de realizar un segundo plebiscito después del receso vacacional.

Explicó que el problema reside en que el Spauaz es el único sindicato en el estado que convocaría a un proceso electoral antes del 9 de abril, pero, ante la contingencia sanitaria, pudiera ser que no haya negativa de las autoridades para modificar los estatutos después del plazo establecido y postergar el proceso electoral.

En ese escenario, se convocaría a otro plebiscito, tentativamente el 23 de abril, y de aprobarse la modificación de los estatutos, al siguiente día habría condiciones para publicar la convocatoria electoral y votar el 13 de mayo.

En caso de que no se alcance la cantidad de votos necesaria (50 por ciento más uno) en el segundo plebiscito, Martínez Arteaga advirtió que no alcanzaría el tiempo para convocar al proceso electoral y tendría que postergarse incluso después del 28 de mayo, día en que termina su administración como secretario general.

“Nosotros hemos cumplido lo que nos exige la nueva ley, yo hice todo lo que estuvo a mi alcance y ahora habrá un impacto muy negativo con el secretario que quede y con el rector o rectora que quede”.

Agregó que, de no lograr el aval para modificar los estatutos y no se pueda realizar el proceso electoral, él renunciará el 27 de mayo, fecha en que termina la vigencia del toma de nota, y entonces “se queda sin cabeza el sindicato. Así no se puede cuando los compañeros no son capaces de defender lo logrado y habrá mucho desconcierto”.

Martínez Arteaga recordó que la Rectoría pretende mutilar 22 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, pero “yo hice un pronunciamiento de que yo no iba a traicionar a mis compañeros y no se iba a permitir ninguna modificación”.

Manifestó que los cambios al estatuto que se plantean en este momento son transitorios, porque posteriormente se convocará a un Foro Integral de Reforma Estatutaria, con el objetivo de cumplir con los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, “si no se modifican los estatutos no hay elección. Para nosotros es determinante e imprescindible que para poder votar tengamos que hacer la reforma estatutaria, aunque a mí no me preocupa tanto porque hay 22 estados todavía que están programados y la gente de México está consciente de lo que se dio, que se desmovilizó la gente por la contingencia”.

En ese sentido, Martínez Arteaga dijo que, mientras no se apruebe la reforma estatutaria no sería legal convocar a un proceso electoral, pues “yo cometería un delito, ya que eso está sancionado en la nueva Ley Federal del Trabajo. Entonces a mí se me acaba la vigencia el 27 de mayo y ahora que el Rector pague sus errores por desmovilizar a la gente y los propios profesores tendrán que pagar su indiferencia con la mutilación del Contrato Colectivo”.

En el supuesto de que no se haya realizado un proceso electoral, comentó que varios miembros del Comité Ejecutivo quieren contender como candidatos a la secretaría general, por lo que quedaría a cargo del gremio alguno “de los ninis, de los que hacen porrismo sindical que los tiene Rectoría ahí para operar, específicamente Mariano Casas, Francisco Rivera, Jael Alvarado o Efraín Arteaga. Es un escenario turbio, porque si no hay capacidad de conducción, sabe a dónde vaya a dar nuestro sindicato”.

Por último, acusó a la Rectoría y a los directores de las unidades académicas de boicotear el plebiscito de este jueves, pues hubo casos en los que se desmovilizó a la comunidad desde el martes pasado.