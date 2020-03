JUNTOS somos “alguien”, SOLOS no somos “nada”

Día 12 del mes 3 del año 19 del nuevo milenio o año 20 la verdad el tiempo es una constante que es muy relativa sin embargo lo único que sucede es que

El tiempo corre y jamás se detiene.

El pasado domingo tuvimos varias “alertas” de lo que sutilmente somos presas y nuestra simpática columna relatara algunos acontecimientos que se vivieron desde el domingo a la fecha y me arranco porque ni hace frio, sin embargo el ambiente es “helado”.

El pasado domingo mientras amanecíamos en estos rumbos del otro lado del mar se daban las primeras “mentadas” de 10 de mayo y con esas originaban la “cargada” del payaso de las bolsas del mundo mundial y “tómala” a 21.5 pesos por dólar, todo porque en Arabia Saudita la verdad están “simpáticamente” desconectados del mundo y originaron una caída de las bolsas mundiales y aunque AL (Andrea Legarreta) no lo crea, lo que pasa en “el bosque de la china” no solo se queda allá, también retumba aquí en nuestro “zacatequitas”. La verdad lo único que puedo pensar después de ver tal caída al “infinito y más acá” es ponerme a llorar. No puedo imaginar lo que pasara en 10 días, cuando la “cargada” culmine y aquí nosotros comiendo aire y echando culpas de los “manejos” económicos.

¡Total! Que el neoliberalismo bueno y bondadoso se apiade de nosotros que somos la clase obrera.

Creo que hay quien dice que el Neoliberalismo es bueno, la verdad creo que es malo como el veneno, no con todos, más adelante les daré una “cifra” que marca un parámetro de con quienes no es malo el Neoliberalismo.

Hay quienes siguen diciendo algunas personas “detractoras” del actual sistema político “Que es falso” que el neoliberalismo genere lo que estamos pasando. Cabe señalar que la verdad es que no son detractoras de nada, sin embargo, ignoran la importancia de saber sobre delincuencia y factores detonantes de la criminalidad y efectivamente uno de los factores (no el principal) de la descomposición social y que a su vez es detonante de la criminalidad es el “Billete”. El análisis va desde la perspectiva de que si viviéramos en una justa medianía, el mundo sería menos “cruel”. Sin embargo les tengo noticias no muy “simpáticas”

Sabían que SOLO 26 personas poseen en dinero, lo mismo que tres mil ochocientos millones de personas. En pocas palabras 26 personas tienen más billetes que casi la mitad de la población mundial.

Es aquí cuando digo.

¡Uuuuuuy que bueno es el Neoliberalismo!

¡Uuuuuuuuuuuuuy que bien pagan las empresas asiáticas!

Que tanto es tantito, lo único bueno que en esa lista está mi “tocayo” CSH, si el mismo que dice “la pobreza se ataca con empleo y oportunidades”.

Hay días que quisiera ser CSH sin embargo solo soy Carlos y de Santiago.

Dejando atrás el tema de la caída de las “bolsas” del domingo y lunes de esta semana, pasemos al tema dominguero, donde todos nos volvimos críticos de movimientos o disturbios sociales y la verdad es que tengo poco checando el asunto del tema del feminismo, y creo pertinente dejar todo mi apoyo y solidaridad a las mujeres que luchan por los intereses de todas. Sin embargo, también quiero evidenciar que como todo movimiento tiene sus fallas y todo esto desde la óptica de su servidor, que para nada es misoginia o machismo, quien me conoce sabe de dónde vengo, quien me educó, pero no podemos ser “ciegos” a lo que salta a la vista y aquí mi análisis y pondré los 2 ejemplos del domingo y del lunes:

El domingo todo bien, hasta cierto punto, ya que sigo sin comprender porque creen que es una lucha de hombres contra mujeres o de mujeres contra mujeres, esta lucha de mujeres y que puede catalogarse como nuestra lucha es una de buenos contra malos. Que si el 5 % de las mujeres que van a la marcha hacen destrozos, pintas, andan por las calles sin blusa, que si se tapan la cara e insultan, pues bueno, eso no significa que TODAS las mujeres son malas, es lo mismo que no TODOS los hombres somos malos, no podemos generalizar, sin embargo la pasividad de quienes encabezan esos movimientos da que pensar si el descontrol esta “controlado” ya se la saben el negocio de “reventadores”. La manifestación de las ideas debe ir encaminada a generar un cambio social, se deben manejar como un movimiento social constante y permanente, que genere un cambio de perspectiva, que atraiga nuevos adeptos y sea incluyente, que no pida que solo “cubran” la nota puras mujeres o que solo mujeres les apoyen, seamos claros

JUNTOS somos alguien, SOLOS no somos nada.

La marcha del domingo solo evidencio la poca empatía tanto de quien cuidaba la catedral o se manifestaba en favor de la vida, para con las manifestantes del 8M, hasta donde me quede, se supone que todos somos iguales y que para que un “movimiento” trate de generar un cambio, TODOS debemos jalar para el mismo lado.

¡Claro! Si lo que se busca es generar un cambio social a través de un movimiento, si solo es un par de días, la verdad no ganarán la “primer” batalla con esa “contundencia”. Y ahora va mi análisis del día 9M.

El 9 de marzo dejo patente que el Estado se mueve por las mujeres, la soledad se veía a lo lejos, la “dependencia” hacia la mujer es “abrumadora” y no es malo ni depender y mucho menos abrumarse, ambas situaciones es una conquista de años y años de lucha por demostrar lo que realmente son, y aquí dejare mi “sutil” punto de vista.

Las mujeres son innegablemente mejores que los hombres.

Sin embargo no han logrado “entenderlo” del todo.

Les van los siguientes “datos” fríos, crudos y helados: son más mujeres en el mundo, son más mujeres en las dependencias gubernamentales, son más mujeres en los espacios de decisión ¿O qué? Acaso el hogar no cuenta como espacio de decisión, desde mi nacimiento hasta el día de hoy, quien manda en mi casa es una mujer y les garantizo que en las de todos así pasa. Quien educa, cría, quien trae al mundo, quien enseña lo bueno y lo malo, quien le pone el toque de clase a la vida, quien inspira, quien motiva, quien da de comer, quien invento la agricultura. ¿Quién?

Las mujeres.

Necesitamos entender no es una lucha de Patriarcado v/s Matriarcado o de Violencia femenina v/s Violencia masculina

Es una lucha de BUENOS contra MALOS.

¡ÁNIMAS!

