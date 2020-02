Jiapaz tiene un problema financiero por la corrupción y el saqueo: Julio C. Chávez

El presidente de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla ■ FOTO: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

Para Julio César Chávez Padilla, alcalde de Guadalupe, el problema de la Jiapaz se arrastra desde hace años, mismo que llegó a un punto en el que ya no pudo más. Es un problema financiero por la corrupción y el saqueo que se hizo de la Junta.

“Todos fuimos testigos de cómo durante muchos años la Jiapaz regalaba cachuchas, promocionales, hacían campañas. También vimos la manera en que se otorgaban permisos de factibilidad para desarrolladores inmobiliarios que no cumplían con el código urbano o con los requisitos de ley para dar factibilidad de agua potable. Se hizo un desorden que hoy estalló”.

El alcalde reiteró la postura de que se revise a la Junta, ya que “hay fugas y no sólo de agua, sino fugas financieras importantes. Nosotros consideramos que antes de aumentar el costo de la tarifa a la ciudadanía, se debe de revisar a la Junta, para ver realmente cuál es la solución que necesita y no cobrarle de más a la población”.

En cuanto al tema de las tarifas, apuntó el que se han comparado las tarifas del agua con las del predial, así como con la de otros impuestos, pero considera que no es lo mismo un impuesto que cobrar por un derecho. Contar con acceso al agua potable es un Derecho Humano.

Afirmó que este problema no es nuevo, ni es la primera vez que se suscita en nuestro país ni en otros países. Ya se ha dado, por lo que se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebrada en el 2011 en Washington.

En dicha Corte se llegó a una resolución que consta de tres aspectos para garantizar el derecho al agua potable. El primero está basado en un aspecto económico, también señala que se debe destinar para el consumo humano esencialmente y para el desarrollo pleno y libre de la persona sus de los derechos.

Además, se establece que no sólo es el derecho al consumo del agua, sino garantizar el suministro, el traslado y suficiencia del agua.

Chávez Padilla hizo notar el último aspecto, pues considera que nos quieren vender la idea de que no se cobra por el agua, ya que el agua es gratis y es de los mexicanos, sino que se justifican bajo el discurso de que lo que están cobrando es el traslado de la misma, sin embargo, la resolución de la Corte Interamericana establece que el libre acceso al agua no puede ser condicionado ni poner el impedimento del traslado para la satisfacción de este Derecho Humano.

Apuntó que no se está pensando en las repercusiones de este incremento, puesto que se está dañando a 116 mil familias lo que representa un aproximado de 450 mil habitantes, además todo esto se está haciendo en un momento en que se está advirtiendo de una posible pandemia por el tema del coronavirus. Estamos advertidos, tenemos tiempo de prevenirnos, y en lugar de eso se está haciendo todo lo contrario.

Precisó que el sentido común marcaría que la forma de evitar el contagio y expansión del coronavirus, tal como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan, sería manteniendo un constante lavado de manos, aseo de las vías respiratorias, así como una estricta higiene general. Señaló que con todo este problema se está evitando que la ciudadanía pueda acceder al agua potable por sus exorbitantes tarifas, por tanto se están poniendo trabas en cuanto a la prevención de enfermedades.

Asimismo, Chávez Padilla evidenció que tampoco están respetando el tema legal, puesto que para este incremento no se realizó un estudio como lo marca la ley, ni se justifica porque el aumento se realiza por ese monto, ni por qué redujeron la Bolsa de Protección, que era de cero a 10 mil litros, y pasó de cero a 5 mil. Al final del día, a eso se deben los costos excesivos. Personas a las que les llegaban tarifas de 140 pesos ahora está recibiendo recibos por un monto de hasta mil 300 pesos.

Consideró que el aumento desmedido responde a la ansiedad financiera, ya que dijo “hemos solicitado una revisión a la Junta, sin embargo, no se nos ha entregado una auditoría terminada, se ha impedido. Se sabe que la Jiapaz no sólo gasta en la operación del sistema de agua potable, sino que gasta en muchos otros aspectos como publicidad, préstamos a sus trabajadores, entre otras cosas, asuntos que no le competen. Por tanto, sus ingresos no son claros. Esta falta de transparencia demuestra la ansiedad económica en la Junta que no deben, ni pueden satisfacer con el bolsillo de los ciudadanos”.

La propuesta del alcalde busca no afectar tanto a los ingresos de la población, sino que mirar más allá y revisar si realmente es necesario aumentar los ingresos de la Jiapaz, en el caso de comprobar que son indispensables esos 72 millones que señalan, entonces, recurrir al presupuesto del estado, en el rubro de “Gasto no programable” ya que tiene 29 mil millones de pesos en presupuesto, destine únicamente el 0.26 por ciento, con lo que se podría cubrir lo que demanda la junta, sin afectar a los ciudadanos. Recordó que ese dinero es de todos porque finalmente son nuestros impuestos.

El día 2 de marzo se retomará la sesión del Consejo Directivo de la Jiapaz, en la que se decidirá sobre las cuatro propuestas, incluyendo la de Chávez Padilla, el rumbo que se tomará en el asunto de las tarifas, así como la manera de resolver la situación de la Junta.