Filtran audios en que Brenda “N” pide ser trasladada a Cerereso femenil en Cieneguillas

Brenda estuvo recluida en la cárcel distrital de Calera, que es para varones ■ foto: proceso

“Sí quiero estar en mejores condiciones, aquí estoy muy bien, me tratan muy bien, me encuentro muy bien. Me han tratado muy bien, la verdad. No tengo ninguna queja, pero la verdad sí tengo un poco de miedo”, esas fueron las declaraciones de Brenda “N”, quien estuvo recluida en la cárcel distrital de Calera, que es para varones.

Esto se conoce después de las aclaraciones realizadas por diversas autoridades de Gobierno del Estado sobre el “caso Brenda”, donde una mujer que fuera recluida en la cárcel distrital en mención sufrió abuso sexual por parte del comandante de custodios, y se sabe de la filtración de audios e imágenes de sus declaraciones ante la juez, pues los videos salen a la luz sin permiso de quien participó en ellos.

En los audiovisuales se percibe a la víctima testificando los motivos por los que pedía su cambio de centro penitenciario; se presume que para este entonces ya había sufrido de violencia, pero no lo dio a conocer por estar bajo la amenaza de su atacante.

Los actos de violencia recibidos por la mujer se dieron cuando estaba en aislamiento al tratarse de la única mujer —interna— en la cárcel distrital de Calera. Tras su caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas dio recomendaciones a la Dirección de Centros Penitenciarios del Estado para que ninguna mujer fuera enviada a una prisión distrital, ahora todas se envían de forma directa al penal de mujeres ubicado en la ciudad de Zacatecas.

El centro penitenciario femenil ahora se encuentra con sobrepoblación, lo cual podría ser consecuencia de las recomendaciones seguidas.

Cabe mencionar que la interna prefería mantenerse en el anonimato por cuestiones de seguridad personal, a lo que se debe que el caso no viera la luz sino hasta más de un año después de que sucediera, pero no se podía ignorar debido a la gravedad del caso y la atención popular, que no lo permitieron.