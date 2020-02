Agresión contra interna en Calera no fue violación sexual sino “equiparada”; “penetración fue con los dedos”: Camberos

A propósito de la agresión sexual en contra de una interna en la cárcel distrital ubicada en Calera, Zacatecas, donde el atacante fue un custodio que está prófugo desde noviembre de 2018, el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, mencionó que no se trató de una violación sexual, sino de una violación “equiparada”, ya que la “penetración fue con los dedos”.

Al señalar que dicha prisión no es exclusiva para hombres, sino que es mixta, donde varones están separados de féminas, sostuvo que el que falló no fue el sistema, sino una persona en particular.