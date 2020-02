Un 4 de febrero de 1902, nació el fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. Con esta obra de su autoría lo recordamos en La Gualdra. Ángel del temblor, 1957.

La Gualdra 418 / Río de Palabras

Algunas veces se escribe para no decir el nombre de todos los amores que se han perdido. Para ocultar los más penosos secretos. Se escribe para no contar la vida, para inventarse una nueva, distinta, menos dura, menos triste, menos ajetreada. Cuando uno pone en la pantalla: era un día en el que todo estaba perfecto, donde se respiraban la paz, la concordia, en el que el alma se recreaba con los colores del amanecer… lo hace para no decir que estuvo todo el día acostado, esperando un evento extraordinario que lo sacara de la monotonía, revisando constantemente el celular, sintiéndose cada vez más miserable, cada vez más solo, mientras el dedo se deslizaba una y otra vez por la pantalla. Para eso se escribe, creo yo: para maquillar el rostro gris de la vida, la falta de sueños, la desesperanza en el futuro. Se escribe, escribimos, para eso, para hacer de estos unos mejores tiempos, para que alguien se interese por leernos, para creer que es posible el amor único, permanente, verdadero; o dígame señorita, ¿a usted le gustaría leer historias de amor tristes?

