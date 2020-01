OMS decidirá el fin de semana si cambia nivel de alerta por coronavirus

José Luis Alonso Zegarra, director general de Epidemiología de la Ssa; Jean Marc Gabastou, asesor internacional en emergencia en Salud de la OPS/OMS; y Giancarlo Summa, director del Centro de Información de ONU para México, durante la conferencia de actualización sobre la situación en el mundo y preparativos para México sobre el nuevo coronavirus. Foto La Jornada

Ciudad de México. La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidirá este fin de semana si cambia el nivel de alerta por el coronavirus 2019-nCoV.

Dependerá de la evidencia con que se cuente en cuanto a su gravedad, índice de transmisibilidad y la cantidad de personas que pierdan la vida a causa de la infección, afirmó Jean-Marc Gabastou, asesor internacional de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En conferencia, el especialista puntualizó que podría o no declarar la emergencia internacional, pero para México no habrá ningún cambio, ya que no se ha confirmado ningún caso de la infección.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa) puntualizó que el sistema de vigilancia epidemiológica mantiene el monitoreo constante para identificar casos sospechosos y los lugares donde se generen, a fin de tomar las medidas de contención necesarias, entre ellas el aislamiento de enfermos y vigilancia de las personas que tengan un contacto estrecho con los afectados.

Resaltó el desafío que plantea el nuevo coronavirus respecto a que tiene la capacidad de transmitirse antes de que el portador presente síntomas de la infección.