Continúa avance de migrantes en México; llegan a Frontera Hidalgo

Después de pasar cruzar el río Suchiate a la altura del puente Suchiate 2, los migrantes llegaron al municipio Frontera Hidalgo para descansar y después tratar de seguir hacia Tapachula, el 23 de enero de 2020. Foto La Jornada

Suchiate, Chis. Los aproximadamente dos mil migrantes centroamericanos que esta mañana ingresaron a México, por el río Suchiate avanzaron unos 12 kilómetros y a las 11:00 horas, tiempo local, arribaron al municipio de Frontera Hidalgo, en donde pararon para descansar y luego tratar de seguir su camino hasta Tapachula.

Al mismo tiempo, más de 200 agentes de la Guardia Nacional con equipo antimotines fueron desplegados sobre la carretera federal, a la altura de la entrada a la cabecera municipal de Metapa de Domínguez, ubicada a 16 kilómetros de Suchiate, presuntamente para impedir que continúen avanzando.

Una mujer guatemalteca que dijo llamarse Dámaris, relató que el grupo salió de Tecún Umán a las 4:00 horas, y al amanecer cruzó el río a la altura del puente Suchiate 2, por donde entran y salen los camiones de carga que transportan diversas mercancías de México a Centroamérica y viceversa.

“No había nada de vigilancia cuando cruzamos. Pasamos todos sin problemas”, agregó la mujer cargando una niña de dos años de edad en sus brazos. “El agua me llegaba arriba de la cintura, pero pudimos pasar”, aseveró.

Señaló que viaja con su esposo y dos familiares más y su intención es llegar a Estados Unidos.

“Nosotros somos de la zona cero del Volcán de Fuego y salimos porque no tenemos dónde estar. Salimos porque hay peligro y ya no hay donde trabajar”, afirmó.

Otro migrante, que no dio su nombre, dijo que “hemos entrado de forma pacífica y estamos dispuestos a no levantar una mano en contra de nadie porque no queremos enfrentar a nadie”.

Aseguró que los indocumentados que ingresaron esta mañana están dispuestos “a negociar” las condiciones del gobierno mexicano y su estancia en el país.