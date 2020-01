No hay en Zacatecas alerta epidemiológica por coronavirus; remota, posibilidad de que llegue: SSZ

Ya fueron emitidos avisos y advertencias de viaje a autoridades del Aeropuerto Internacional de Zacatecas: Jorge Castañeda

Jorge Eduardo Castañeda, responsable de Vigilancia Epidemiológica Internacional en la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), informó que en el estado no existe una alerta epidemiológica por el coronavirus y que hay una posibilidad muy remota de que llegue.

Aun así, dijo, ya se emitieron los avisos y advertencias de viaje a las autoridades del Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz, ubicado en Calera, Zacatecas, para que se los hagan llegar a quienes viajan a la Unión Americana.

Castañeda exhortó en conferencia de prensa a no alarmar a la sociedad, pues el virus no representa un alto grado de mortalidad, pero sí recomendó, a quienes vayan a viajar, que tomen sus medidas para no infectarse y propagarlo.