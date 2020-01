«Estamos protegiendo» a migrantes, dice López Obrador

Integrantes de la caravana de migrantes al romper el cerco que tenia montado la Guardia Nacional a la orilla del río Suchiate, ayer 20 de enero. Foto La Jornada

La utilización de la Guardia Nacional para contener el flujo de migrantes en el sureste del país obedece a la necesidad de garantizar el cumplimiento de las leyes mexicanas, si bien se ha actuado con «respeto a los derchos humanos» aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que «aunque parezca contradictorio, los estamos protegiendo».

Cuestionado en la conferencia matutina sobre el uso de la Guardia Nacional para enfrentar el problema migratorio mientras existen problemas serios de seguridad pública, para López Obrador contenerlos en el sureste es proteger sus vidas. Si bien anunció que a mediodía, el canciller Marcelo Ebrard dará un informe amplio sobre la situación migratoria en el sureste, dijo que al evitar su ingreso se reducen los riesgos que los migrantes enfrentan.

«Porque si no los cuidamos, si no tenemos un registro, pasan y llegan al norte y los atrapan bandas de delincuentes, y los agreden porque así era antes. Los desaparecían cuando dicen porque la Guardia Nacional porque necesitamos que se respeten nuestras leyes,,sin violar derechos humanos. Eso lo hemos logrado».

A pregunta expresa sobre las prioridades de la Guardia Nacional entre contener migrantes y enfrentar el problema de seguridad, López obrador dijo que «nuestros adversarios, los conservadores, quisieran que se reprimiera, tener la foto de un guardia nacional golpeando a un niño migrante, pues no, no somos,iguales».

Al referirse al combate al crimen organizado dijo que el gobierno federal ya no pacta ni establece acuerdos con grupos de la delincuencia organizada, porque a a diferencia de gobiernos anteriores donde se optó por proteger a un grupo y combatir a otros, como era cuando operaba el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Sin embargo, aseveró que no se habla tanto de esto porque para el gobierno federal el principal problema del país es la delincuencia de cuello blanco, la que vive de la corrupción.

Reconoció que los cárteles de la droga hacen mucho daño al país y a diferencia de antes ya no cuentan con protección, «no es como antes que ellos gobernaban. Ahora México es distinto.

«Lo que sucede es que le estamos dando el mismo peso a la delincuencia de cuello blanco que a la delincuencia organizada, porque yo sostengo desde hace mucho tiempo. Esto a lo mejor es inédito que el principal problema, es la corrupción política».

En otra concepción puede ser que se considerar que el principal problema es el crimen organizado, «el daño mayor son los delincuentes de cuello blanco. Sean políticos o empresarios, o mejor dicho, hombres de negocios disfrazados de empresarios. Queremos ir al fondo no a la simulación».

López Obrador apuntó que hubo un momento que la revista Forbes ponía a Guzmán Loera en la lista de los más ricos de México y del mundo. Esto no obedecía a la realidad pero era más espectacular, pero las grandes riquezas amasadas en el periodo neoliberal superan por mucho lo que llegó a cumular Guzmán Loera. «Era una forma de desviar la atención».

Al ser cuestionado sobre los procesos abiertos contra diez superdelegados, y respecto al trabajo de su coordinador, Gabriel García, el presidente sostuvo que “nadie está exento, nadie tiene impunidad, todos los servidores públicos están sometidos al escrutinio público. Afirmó que hay un sistema de evaluaciones a cargo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien, adelantó, el jueves presentará cómo van las denuncias contra servidores públicos. Aprovechó para externar su pésame a la familia de la funcionaria porque ayer falleció Pablo Sandoval, “un dirigente social de Guerrero extraordinario, con 101 años”.