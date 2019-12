Aprueba la 63 Legislatura Ley de Ingresos del estado para 2020

Fueron 19 votos a favor y cinco en contra ■ foto: andrés sánchez

El mantener el impuesto adicional para infraestructura, calificado por algunos diputados locales como inconstitucional además de injusto, el no considerar los adeudos de empresas que ya han perdido sus amparos en el caso del Impuesto Ecológico y el incluir aún la facultad para otorgar condonaciones fiscales.

Estos fueron tres de los aspectos cuestionados este jueves en la discusión de la Ley de Ingresos del estado para 2020, aprobada en la sesión ordinaria de ayer por 19 votos a favor y cinco en contra.

Considera un monto global de 29 mil 965 millones 18 mil 86 pesos, lo que indica que representa un 6 por ciento más de recursos de los que se ejercieron este 2019. Este aumento se traduce en 131 millones 599 mil 169 pesos más.

El diputado Héctor Menchaca fue el primero en intervenir para emitir su postura de rechazo a la propuesta del Poder Ejecutivo, ya que en el análisis en comisiones no se hicieron modificaciones sustanciales por lo que el dictamen votado este jueves fue prácticamente el mismo planteamiento hecho por el Gobierno estatal.

“Una vez más a los que se castiga y a los que se traslada el costo de las malas decisiones es a la sociedad, al grueso de la población. Impuestos injustos y hasta inconstitucionales, aumento al pago de la deuda, privilegios para unos cuantos a través de condonaciones, omisión al reportar el ingreso por el Fondo Minero y ninguneo a esta Legislatura para el tema de los impuestos ecológicos”, enumeró.

En cuanto al Impuesto Ecológico, criticó que la regulación sobre el destino de los recursos que ingresen por este concepto se incluye en un artículo transitorio y no en el cuerpo propiamente de la legislación. Con esto, dijo, se “abre la rendija (…) a la aplicación discrecional y arbitraria en el cobro del impuesto”.

La diputada Gabriela Pinedo también cuestionó el Impuesto Ecológico y sostuvo que no es posible que se contemple la misma cantidad que en 2019 de mil 230 millones de pesos de recaudación por esta vía puesto que hay empresas que ya perdieron el amparo que interpusieron.

En este tema la legisladora Alma Dávila mencionó concretamente a la minera Peñasquito y preguntó: “¿Por qué no incluyen en la Ley de Ingresos los más de 3 mil 600 millones de pesos que adeuda la Minera Peñasquito de los ejercicios 2018 y 2019?”.

El impuesto adicional para infraestructura fue otro de los temas más criticados por los diputados que hablaron en contra del dictamen.

El legislador Héctor Menchaca indicó que, aunque este gravamen ha sido invalidad en las resoluciones de los amparos interpuestos por algunos contribuyentes, lejos de eliminarlo el Gobierno del Estado incrementa su recaudación en 11 millones de pesos.

Este aumento, en porcentaje, dijo la diputada Gabriela Pinedo, es del 6.5 por ciento. Esto, debido a que pasa de un estimado de 179 millones en 2019 a 191 millones en 2020.

Asimismo, ambos diputados cuestionaron que en la Ley de Ingresos se mantiene la facultad del Poder Ejecutivo de condonar el pago de impuestos, a pesar de que a nivel nacional se prohibió ya esta práctica con una reforma constitucional.

Héctor Menchaca señaló que incluso se le da una mayor opacidad a esta posibilidad ya que de estar reglamentada en el artículo 11 de la Ley de Ingresos de 2019, para 2020 se establece únicamente en un artículo transitorio, concretamente en el noveno.

“Es preocupante que Zacatecas marche en sentido inverso, como los cangrejos, a los cambios de avanzada instaurados a nivel Federal”, expuso.

Agregó que desde Morena se ha solicitado al Gobierno estatal en reiteradas ocasiones que haga pública la información respecto a las condonaciones otorgadas en lo que va del quinquenio, pero a la fecha resaltó que no se ha tenido respuesta; “eso lo hicimos desde enero de este año, al día de hoy, han guardado un pasmoso silencio al respecto”, concluyó.

Debido a que el diputado Héctor Menchaca hizo referencia en su intervención a que en Morena, en general, no podían estar de acuerdo con este dictamen ya que lo consideró una traición a los zacatecanos, el diputado de este partido Armando Perales solicitó la palabra.

En la intervención mostró su desacuerdo con Menchaca: “Para aclarar que no estoy de acuerdo con el dictamen en contra del diputado Menchaca porque habla de todos y a mí no me consultaron; que no sea para todos los de Morena”.

Finalmente, la Ley de Ingresos del estado para 2020 fue aprobada por 19 votos a favor y cinco en contra, mientras que también se avalaron las demás reformas a las disposiciones fiscales que comprenden el paquete económico del próximo año. En este caso, la votación fue a favor por unanimidad de los diputados presentes en la sesión.