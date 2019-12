70% de los beneficiarios de Becas para el Bienestar las usa en transporte, vestido y útiles

En Zacatecas, este martes se entregaron 6 mil órdenes de pago ■ foto: cortesía

■ En todo el país son 3.5 millones de jóvenes de educación media superior que reciben apoyo

■ Los objetivos de la ayuda económica son el ingreso, la permanencia y la conclusión de estudios de niños y jóvenes

Durante su visita a Zacatecas para entregar apoyos a jóvenes que cursan la educación media superior, Nohemí Leticia Ánimas Vargas, coordinadora nacional de Becas para el Bienestar, afirmó que 70 por ciento de los beneficiarios utiliza el recurso para transporte, vestido y útiles escolares, el 24 por ciento para comprar aparatos electrónicos y sólo el 6 por ciento para recreación.

Informó que en todo el país hay un padrón de 10 millones 91 mil becarios, de los cuales 6.2 millones están en educación básica, donde los beneficiarios, con mil 600 pesos mensuales, son familias cuyos hijos cursan desde educación inicial hasta la secundaria. En esta modalidad, expuso que en Zacatecas hay 30 mil 723 familias que reciben el apoyo, correspondiente a alrededor de 76 mil becarios.

En educación media superior, expuso que la beca es universal y en el país se cuenta con 3.5 millones de beneficiarios, a quienes se les otorga mil 600 pesos bimestrales. En Zacatecas, este martes se entregaron 6 mil órdenes de pago.

Reiteró que el 70 por ciento de los jóvenes ocupan la beca en alimentos, vestido y transporte, además de útiles escolares mientras que el 6 por ciento lo utiliza para actividades de recreación y el 24 por ciento la usan para la adquisición de artículos electrónicos.

Ánimas Vargas también mencionó el programa de educación superior llamado Jóvenes Escribiendo el Futuro, en el que hay 300 mil becarios en todo el país y en Zacatecas hay casi 3 mil en diversas instituciones. A ellos se les otorga cada bimestre 4 mil 800 pesos.

Destacó la universalidad de la beca de educación media superior, porque en este momento se entregan 3.5 millones de apoyos y el próximo año aumentará debido a que se prevé una mayor demanda de ingreso en todo el país.

Sobre irregularidades en que supuestamente han incurrido Servidores de la Nación, pues piden comisión como condición para la entrega de las tarjetas, la funcionaria manifestó que ninguno de los programas del Gobierno mexicano está condicionado y de estar ocurriendo evidentemente se trata de actos indebidos.

“La gente ahora no tiene que ir a los mítines de algún partido político, la gente no tiene que ir a lavar los baños de las clínicas como hacían en el pasado y no siquiera están condicionados a los jóvenes a obtener alguna calificación”, expresó.

Ánimas Vargas puntualizó que los objetivos de las becas son el ingreso, permanencia y la conclusión de los niños y jóvenes de la educación básica y media superior, pero se requieren evidencias y casos concretos para verificar que se haya incurrido en alguna irregularidad.

Por último, expuso que el objetivo del Gobierno Federal es crear 13 mil centros integrales de desarrollo y así acercar los servicios y los programas del Gobierno de México a toda la población.